Биткойн и Ethereum снижаются

Стоимость двух первых по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует снижение, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 10:53 мск, биткойн снижался на 2,75% и находился на уровне $63,494 тыс. Курс Ethereum опускался на 4,22%, до $1,882 тыс.

По данным Coinmarketcap на 28 июля, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,17 трлн. Из них $1,27 трлн (58,6%) приходится на биткойн, $227,11 млрд (10,5%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 137 тыс. трейдеров на сумму $604,89 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Около $531,65 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $73,29 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Hyperliquid в паре XYZ:SKHX-USD стоимостью $24,61 млн.