Украине придется бороться с Европой за доступ к СПГ

Запасов энергоресурсов на Украине недостаточно для прохождения отопительного сезона, пишет РИА Новости.

В ПХГ находится около 7 млрд кубометров газа — примерно вдвое меньше необходимого для теплой зимы, заявил экс-премьер Николай Азаров. Угольных запасов хватит лишь до сентября, на склады требуется загрузить еще 3 млн тонн.

Киев импортирует топливо через европейские хабы — Словакию, Венгрию, Польшу и Румынию. Финансируют поставки западные структуры. ЕБРР выдал «Нафтогазу» 200 млн евро, еще столько же выделила Норвегия.

Однако в самом Евросоюзе ПХГ заполнены лишь на 49,7% из-за холодной зимы и высокого отбора. Восстановить запасы к ноябрю будет сложно. В случае дефицита ЕС в первую очередь обеспечит собственные нужды, отмечают эксперты.

Серьезная проблема — состояние украинской электроэнергетики. Значительная часть мощностей и сетевого комплекса выведена из строя, не хватает ЛЭП, трансформаторов и распределительных мощностей.

В 2027 году в ЕС запретят российский СПГ, что поставит западных потребителей в зависимость от спотового рынка. Европейцам придется пересматривать приоритеты не в пользу Украины, говорится в материале.