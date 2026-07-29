Россия наращивает поставки нефти через Арктику

Россия увеличивает экспорт сырой нефти по арктическому маршруту, что позволяет сокращать сроки доставки и избегать рисков в Красном море, сообщает Bloomberg.

За четыре недели до 26 июля Россия экспортировала 4,16 млн баррелей нефти в сутки. Экспорт остается выше 4 млн баррелей пятую неделю подряд. Танкер «Бриз» уже прошел более половины пути по морю Лаптевых в сопровождении ледокола. Еще пять судов находятся у порта Диксон. В этом сезоне арктические переходы начались раньше и будут масштабнее, чем в прошлом году.

Арктический маршрут не увеличивает общий объем экспорта, но ускоряет оборот судов и помогает избегать проблем в Красном море, где хуситы объявили блокаду Саудовской Аравии. Египет становится ключевым направлением для российской нефти. В порт Мерса-эль-Хамра доставлено не менее 15 партий сорта Urals, объемы резко выросли в последние месяцы.

За неделю до 26 июля 39 танкеров поставили 28,47 млн баррелей российской нефти. Поставки из Новороссийска задерживались из-за ударов беспилотников, но порт возобновил работу.

С начала года средний объем экспорта составляет 3,63 млн баррелей в сутки — на 300 тыс. больше среднегодового показателя прошлого года. Объем российской нефти в море стабилизировался на уровне около 130 млн баррелей. В архипелаге Риау у Сингапура задержано около 30 партий арктической нефти.

За четыре недели стоимость экспорта выросла до $1,61 млрд в неделю. Цена Urals в Балтийском море выросла до $53,55 за баррель, в Черном море — до $52,89, ESPO — до $66,09. Цены для Индии выросли впервые за 14 недель — до $70,17.