Власти востока Ливии предложили российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на территории арабской страны и заняться продажей нефтепродуктов. Об этом РИА Новости рассказал министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди.

«Эти НПЗ позволят российской стороне осуществлять торговлю нефтепродуктами с территории Ливии, а не из РФ», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент российские компании не инвестируют в ливийский рынок. Он отметил, что международные игроки до сих пор опасаются инвестировать из-за нестабильной ситуации с безопасностью.

Ливия располагает крупнейшими в Африке разведанными запасами нефти. Однако ливийская нефтяная отрасль сильно пострадала от последствий гражданской войны и политической нестабильности.

В апреле сообщалось, что генеральное консульство России в ливийском городе Бенгази возобновит работу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и Ливией составляют прочную базу для дальнейшего развития в самых разных областях, но сейчас Москва хочет оказать содействие в «восстановлении единства, национального согласия в Ливии».