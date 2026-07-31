Медведев призвал к активной обороне против санкций

Россия должна активно обороняться против западных санкций, а не «сидеть в окопе», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании, посвященном противодействию ограничениям, вводимым против российских компаний.

Об этом сообщает ТАСС.

«Особо подчеркну, речь должна идти именно об активной обороне. Не просто о том, что мы сидим в окопе и отстреливаемся, а об активной обороне», — сказал политик, призвав подумать о том, какие инструменты в дальнейшем использовать.

Напомнив, что российская сторона обращается в суды, принимает внутренние решения по этой теме, включая акты правительства и указы президента, Медведев предположил, что, «может быть, такого рода работу нужно систематизировать», чтобы лучше защищать интересы РФ и расширить ее влияние в разных регионах мира.

Ранее зампред Совбеза указал на пиратскую сущность санкционных действий Запада, отметив, что, как бы красиво ни объяснялись ограничительные меры, речь идет о захвате судов, грузов, посягательстве на зарубежные активы стран, и у России готов ответ на случай возможного изъятия суверенных активов.