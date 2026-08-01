Украинскую экономику ждут не самые лучшие времена. Как сообщает ТАСС, таким мнением поделился депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, предрекший этому сегменту «подыхание».

Заявление прозвучало на фоне внесения в палату проекта закона «О введении добровольного режима льготного налогообложения доходов домохозяйств». Документ предусматривает легализацию доходов от разовых и сезонных подработок, предоставления бытовых услуг и других видов деятельности. По задумке авторов, это позволит облагать их налогом.

«Следующий законопроект, который стоило бы этой же группе авторов зарегистрировать, — может быть, наверное, налог на воздух, налог на солнечные лучи, налог на лунный свет, ну и еще на дожди, — заявил Разумков. — Они сейчас доиграются [до того], что скоро украинская экономика просто сдохнет.»

По мнению парламентария, руководство Украины хочет, «чтобы корова давала больше молока и меньше ела». Такой подход, по словам Разумкова приведет к тому, что «скоро это все накроется медным тазом».

Ранее корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что Украина стремительно теряет возможность влиять на на исход противостояния с Россией. По его мнению, с наступлением осени и зимы страну вновь ждут массированные отключения электроэнергии, что неизбежно подорвет моральный дух населения и нанесет серьезный урон экономике.