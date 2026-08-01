Умер бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортиса

Бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортиса умер, сообщили в организации.

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"ОПЕК с глубокой скорбью сообщает о кончине д-ра Рене Г. Ортиса, чей вклад в нефтяную отрасль и деятельность организации надолго останется в нашей памяти. Секретариат ОПЕК выражает искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам по всей "семье ОПЕК", - говорится в сообщении.

Ортис занимал пост генерального секретаря ОПЕК с января 1979 года по июнь 1981 года. До этого он представлял Эквадор в Совете экономической комиссии ОПЕК, был управляющим от Эквадора в организации, а также дважды занимал должность министра энергетики страны.

В ОПЕК отметили, что наследие Ортиса продолжит вдохновлять будущие поколения специалистов энергетической отрасли.