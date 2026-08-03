ЦБ повысил курс доллара на 4 августа

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 4 августа 2026 года.

Курс доллара повышен до 80 рублей, когда на 1 августа он составлял 79,46 рубля. Курс евро составил 91,95 рубля, ранее он был 91,19 рубля. Курс юаня повысился до 11,83 рубля. На 1 августа он составлял 11,76 рубля.

Аналитики, опрошенные Банком России с 10 по 14 июля, ожидали , что курс доллара к рублю будет более слабый на 2026-2027 годы и более крепкий в 2028-2029 годах. Прогноз на 2026 год составил 78,4 рубля за доллар, на 2027 год – 86,6 рубля за доллар, на 2028 год – 92,7 рубля за доллар, на 2029 год — 95,8 рубля за доллар.

За июнь рубль ослаб до 77,75 рубля за доллар США и до 11,46 рубля за юань, говорилось в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.