Нефть марки Brent подешевела на 8,2%

Нефть подешевела в ночь на 3 августа после заявлений президента США Дональда Трампа об Иране. Цена на марку Brent опустилась на 8,2%. Так, стоимость нефти составила 82,66 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Особенно заметно снижается цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent. Она упала почти на 8,3 процента в сравнении с показателями предыдущего закрытия.

Текущая стоимость нефти Brent соразмерна значениям 16 июля. До 3 августа цена на марку была куда выше.

Ранее Дональд Трамп анонсировал скорые переговоры с иранской стороной. Он утверждает, что беседа должна пройти уже 3 августа. По данным президента США, технические группы от обеих стран активно работают над будущими мирными инициативами.