Вывозить из России уголь стало опасно

Количество балкеров в Черном море, свободных для загрузки, по состоянию на 26 июля сократилось на четверть по сравнению с тем же периодом годом ранее и на 21 процент к июню, до 97 единиц. Об этом со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Аналитики указывают, что страховые компании отказываются работать с судами, заходящими в Азово-Черноморский бассейн, из-за военных угроз. В результате экспортерам угля все сложнее найти флот для продолжения поставок.

Средне- и крупнотоннажные балкеры готовы перейти в другие акватории, а отдельные малотоннажные суда ушли в холодный отстой до нормализации обстановки.

Опасения на рынке выросли после атаки беспилотника 22 июля на турецкий сухогруз, который следовал с углем из Тамани в Трабзон. В результате покупатели в Турции уже сталкиваются с нехваткой предложения из России, при этом новые угольные сделки на минувшей неделе не заключались.

В Японском море также наблюдается сокращение доступного для угля тоннажа, в связи с чем фрахт из порта Восточный подорожал на 5-10 процентов за неделю. Директор ЦЦИ Роман Соколов сообщил, что в конце июля ставки уже вплотную подошли к майским пиковым уровням.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков предупредил, что нехватка доступного флота в состоянии ухудшить экономику экспорта, а также вызвать задержки в исполнении контрактов. Устойчивее прочих выглядят поставки в Китай, Южную Корею и Японию благодаря небольшим расстояниям.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников согласен с тем, что проблемы с доступностью балкеров сделают российский уголь дороже для покупателей, но ударят по рентабельности поставщиков, так как вся прибыль уйдет владельцам судов.