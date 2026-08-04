Украина начала продавать электроэнергию в Европу

Вынужденная остановка одного из реакторов Чернаводской АЭС в Румынии привела к тому, что местная компания Nuclearelectrica начала при поддержке молдавского поставщика Energocom закупать электроэнергию на Украине. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РИА Новости.

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Таким образом Nuclearelectrica планирует смягчить влияние возникшего дефицита на румынский энергетический рынок. «Чернаводэ» — единственная румынская АЭС, обеспечивающая порядка 20 процентов выработки электроэнергии в республике.

Остановка реактора связана с беспрецедентным обмелением Дуная из-за малого количества дождей. Две недели назад сток реки, вода которой используется для охлаждения реактора, достиг 1,7 тысячи кубометров в секунду, что стало наименьшим значением за последние 30 лет.

На этом фоне военные Румынии даже подорвали подводную скалу в русле Дуная, что позволило перенаправить поток воды и спасти атомную станцию от полной остановки.