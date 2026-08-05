В мире резко вырос спрос на валюту страны БРИКС

В мире наблюдается устойчивый рост спроса на расчеты в юанях. Об этом сообщило издание China Daily со ссылкой на сингапурский банк DBS.

По его информации, причиной такой динамики стало то, что китайские компании активно наращивают коммерческие связи с остальной Азией. Кроме того, издание сослалось на китайскую трансграничную межбанковскую платежную систему (CIPS), по данным которой средний ежедневный объем транзакций в юанях вырос с примерно 680 миллиардов юаней (100,7 миллиарда долларов) в 2025 году до приблизительно 830 миллиардов юаней (122 миллиарда долларов) в июне 2026 года.

В мае 2026 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ближневосточный кризис изменил значение китайской национальной валюты в международной торговле. Расчеты за нефть из традиционных долларовых платежей стали переходить в юань. Министр объяснил это тем, что многие государства начали искать более надежные инструменты. И предпочтительными оказываются национальные валюты.