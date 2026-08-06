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Британия расширила санкции против России

ТАССиещё 3

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 19 позиций, включив в него 12 компаний, в том числе 7 банков, 1 физическое лицо, а также 6 судов. Об этом свидетельствует документ, распространенный МИД Соединенного Королевства.

Британия расширила санкции против России
© ТАСС

Под ограничения подпали:

  • Озон-банк;
  • Росэксимбанк;
  • банк "Центр инвест";
  • Реалист-банк;
  • банк "Ставр";
  • Телепорт-банк;
  • Оней-банк;
  • компании "Северный инжиниринг";
  • "Металлкомплект";
  • "Ником";
  • "Промсиз";
  • "Технолюкс";
  • владелец фирмы "Силтрон" Александр Жданов.

При обнаружении в британских банках счетов компаний из санкционного списка они будут заморожены, а физическим лицам запретят въезд на территорию страны.