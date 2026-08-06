Британия расширила санкции против России

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 19 позиций, включив в него 12 компаний, в том числе 7 банков, 1 физическое лицо, а также 6 судов. Об этом свидетельствует документ, распространенный МИД Соединенного Королевства.

Под ограничения подпали:

Озон-банк;

Росэксимбанк;

банк "Центр инвест";

Реалист-банк;

банк "Ставр";

Телепорт-банк;

Оней-банк;

компании "Северный инжиниринг";

"Металлкомплект";

"Ником";

"Промсиз";

"Технолюкс";

владелец фирмы "Силтрон" Александр Жданов.

При обнаружении в британских банках счетов компаний из санкционного списка они будут заморожены, а физическим лицам запретят въезд на территорию страны.