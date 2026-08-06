Британия расширила санкции против России

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 19 позиций, включив в него 12 компаний, в том числе 7 банков, 1 физическое лицо, а также 6 судов. Об этом свидетельствует документ, распространенный МИД Соединенного Королевства.
Под ограничения подпали:
- Озон-банк;
- Росэксимбанк;
- банк "Центр инвест";
- Реалист-банк;
- банк "Ставр";
- Телепорт-банк;
- Оней-банк;
- компании "Северный инжиниринг";
- "Металлкомплект";
- "Ником";
- "Промсиз";
- "Технолюкс";
- владелец фирмы "Силтрон" Александр Жданов.
При обнаружении в британских банках счетов компаний из санкционного списка они будут заморожены, а физическим лицам запретят въезд на территорию страны.