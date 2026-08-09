Новые нефтяные державы заработали на блокаде Ормуза

Закрытие Ормузского пролива, вызванное войной США с Ираном, спровоцировало масштабную перестройку мирового энергетического рынка, пишет The Times. Импортеры вынуждены искать новые маршруты, что необратимо меняет расстановку сил в отрасли и ослабляет влияние Тегерана.

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Главными бенефициарами кризиса, по данным издания, стали страны, которые ранее не входили в число крупнейших экспортеров. В их числе — Гайана с населением менее 1 млн человек. Государство уже добывает почти 1 млн баррелей в сутки, а ее общие запасы оцениваются в 11 млрд баррелей. Первая добыча на шельфе началась в 2019 году, а к 2030-му, как прогнозируют аналитики, поставки удвоятся.

Помимо Гайаны, новые месторождения открыты у побережья Намибии и Кот-д'Ивуара, а Уганда готовится к запуску добычи. Китай и Индия активно переориентируют закупки на Бразилию и африканские страны, сокращая зависимость от Ближнего Востока. В результате на рынке сложился неформальный альянс — «Американский квинтет» (США, Канада, Бразилия, Аргентина и Гайана), формирующий конкуренцию ОПЕК.

Государства Персидского залива, стремясь сохранить бизнес, вкладывают миллиарды в инфраструктуру в обход пролива. ОАЭ ускоряют строительство второго трубопровода к Фуджейре, Саудовская Аравия расширяет мощности до Красного моря. По оценкам Goldman Sachs, к 2028 году альтернативные маршруты смогут заместить до 60% прежних объемов.

Вместе с тем новые логистические цепочки не лишены рисков: танкеры в Красном море остаются уязвимы для атак хуситов.

Однако сама диверсификация поставок снижает влияние Ирана на глобальный рынок, резюмирует издание. Напомним, война США и Израиля с Ираном началась в феврале и привела к прекращению судоходства через пролив — один из ключевых маршрутов нефтяной торговли.