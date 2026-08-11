Цена нефти Brent впервые с 31 июля превысила $90

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $90 за баррель впервые с 31 июля 2026 года, свидетельствуют данные торгов. К 11:24 мск Brent достигала $90,02 за баррель, рост составил 2,44%. WTI также подорожала до $84,42 за баррель.

Рост нефти ускорился утром 11 августа. К 11:32 мск Brent замедлила рост до $89,99.

Аналитики связывают повышение с факторами спроса. Геополитическая напряжённость также влияет на цены.

До этого Brent торговалась ниже $90 с конца июля. Новый рубеж может изменить настроения на рынке.

WTI также показывает положительную динамику. Ожидается дальнейшее движение цен.

В июле 2026 года нефть снижалась на фоне опасений. Кроме того, в августе рынок корректировался.