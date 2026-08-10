ЦБ Венгрии поддержит переход страны на евро

Венгерский центробанк заявил о поддержке планов правительства по выполнению условий для вступления страны в еврозону, отметив потенциальную пользу перехода с форинта на евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление заместителя главы регулятора Петера Бене Баная.

Банай заявил, что наряду с обеспечением ценовой стабильности ЦБ будет «играть конструктивную роль в выполнении требований для принятия евро». Он связал эти планы с целью правительства выполнить критерии вступления в еврозону до конца своего нынешнего срока, который завершается в 2030 году. Впервые ее озвучил премьер-министр Петер Мадьяр после победы на выборах в апреле 2026 года.

По словам Баная, среди ключевых критериев вступления в еврозону — устойчивое состояние государственных финансов, низкая инфляция и низкие процентные ставки. Он отметил, что выполнение этих условий будет полезно для экономики в целом, хотя переход на евро имеет как преимущества, так и недостатки.

Банай также заявил, что годовая инфляция в Венгрии в этом году может оказаться ниже 2%. При этом он вновь допустил снижение целевого показателя инфляции ЦБ с нынешних 3%, чтобы приблизить его к уровню, принятому в еврозоне.