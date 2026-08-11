Уменьшение объема ФНБ объяснили

Уменьшение объема фонда национального благосостояния (ФНБ) на 383,3 миллиарда рублей, до 12,72 триллиона рублей, или 159,3 миллиарда долларов, о котором накануне сообщил Минфин, связано с переоценкой; также на сокращении неликвидной части главной российской «кубышки» были способны сказаться июльские колебания на фондовом рынке. Такие объяснения привела главный экономист Т-инвестиций Софья Донец, которую цитируют «Ведомости».

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Причиной изменений в сегменте неликвидных активов ФНБ могла стать уценка «пока не вполне понятной природы», отметил в свою очередь начальник аналитического отдела УК ПСБ Александр Головцов, по словам которого, согласно базовому сценарию, предполагающему цену российской нефти Urals около 55 долларов за баррель, сокращение ликвидной части фонда до конца года составит умеренные 150–200 миллиардов рублей.

Само по себе дополнительное снижение ФНБ незначительно меняет картину, добавила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Тем временем, ликвидная его часть, напротив, выросла в прошлом месяце, достигнув 3,69 триллиона рублей.

До этого, в июне, размер ФНБ вырос примерно на 150 миллиардов рублей, а в апреле и мае сокращался на 200 миллиардов ежемесячно.