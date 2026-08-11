ЦБ определил три криптовалюты для биржевых торгов в России

Банк России определил список криптовалют, допущенных к публичному обращению на организованных торгах. В него вошли три актива – биткоин, эфириум и USDT. Соответствующий проект указания регулятор опубликовал сегодня, 11 августа и принимает замечания до 24 августа.

Для неквалифицированных инвесторов документ устанавливает годовой лимит на покупку криптовалюты через брокера – 300 тысяч рублей. Считается как сумма всех покупок за календарный год. Для квалифицированных инвесторов ограничений нет.

Критерии попадания актива в список привязаны к данным иностранных торговых площадок за два предшествующих календарных года – учитываются рыночная капитализация и среднедневной объем торгов. Указание вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах».