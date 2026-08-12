Рост цен в России замедлился

За неделю с 4 по 10 августа цены в России снизились на 0,06 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

На фоне этого замедлилась — с 6,13 до 6,06 процента — годовая инфляция. По итогам июля показатель составил 5,98 процента, тогда как на конец июня и мая был на уровне 6,02 и 5,31 процента соответственно. В январе-июле цены в стране выросли на 4,75 процента.

Недельная инфляция снизилась второй раз подряд. Как отмечали аналитики, это, судя по всему, свидетельствует о том, что оценки Центробанка, назвавшего топливный кризис «разовым шоковым фактором», оправдались.

На прошедшей неделе бензин снизился в цене на 0,6 процента, а дизельное топливо — на 1,39 процента. Также значительно дешевеют на фоне сезонности овощи борщевого набора. Заметно подорожали за неделю сахар (на 1,54 процента) и крупа гречневая (на 1,26 процента).