Танкерный трафик через Ормузский пролив рухнул

Несмотря на заявления Дональда Трампа о контроле над Ормузским проливом, реальная картина выглядит иначе. Как сообщает The Wall Street Journal, Тегерану удалось фактически парализовать стратегическую артерию.

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Это было сделано даже не вступая в прямое столкновение с американским флотом. Во вторник через пролив прошло всего 14 кораблей, тогда как до конфликта ежедневный трафик превышал 130 судов. Причинами обвала стали колоссальные риски.

Стоимость страховки одного рейса подскочила на 3–10 миллионов долларов, вынуждая судовладельцев либо отключать транспондеры, либо запрашивать разрешение у КСИР. Глава Saudi Aramco оценил потери глобального рынка более чем в 2,6 миллиарда баррелей нефти.

Тем временем появились сообщения о согласовании Ираном и Оманом полного открытия пролива, что требует одобрения иранского совета безопасности. Официальное объявление может состояться в ближайшие дни.