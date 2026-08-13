Международные резервы РФ за неделю выросли на $19,7 млрд

Международные резервы РФ на 7 августа 2026 года составили $740 млрд, увеличившись за неделю на $19,7 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 7 августа 2026 года составили 740 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 19,7 млрд долларов США, или на 2,7%, в основном из-за положительной переоценки", - отметил регулятор.

По данным на 31 июля, объем резервов составлял $720,3 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет подпали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.