Делегация Банка России, которую возглавила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, побывала в Индии, где приняла участие во встрече глав Минфинов и центробанков стран БРИКС, состоявшейся в городе Джайпур. Об этом сообщила пресс-служба российского регулятора.

В ЦБ уточнили, что участники мероприятия обсудили ключевые тенденции развития мировой и региональной экономики и дальнейшее укрепление сотрудничества, уделив особое внимание совершенствованию международной валютно-финансовой системы и расширению использования национальных валют стран БРИКС во взаимных расчетах.

На недавнем Финконгрессе, прошедшем в Петербурге, Набиуллина поучаствовала в сессии с участием председателя Резервного банка Индии Санджая Малхотры, который тогда подчеркнул, что экономика страны, «несмотря на все неблагоприятные факторы, продолжает развиваться ускоренными темпами», и после роста в пределах 7,5-7,7 процента в последние годы, в 2026-м, как ожидается, вырастет на 6,6 процента.

Также на днях скорое присоединение своей страны к Новому банку развития БРИКС анонсировал глава иранского Центробанка Абдольнасера Хеммати.