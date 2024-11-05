Когда стоит открывать ИИС

С 2024 года запущен новый тип индивидуальных инвестиционных счетов — ИИС-3. В качестве поощрения за долгосрочные вложения в российский фондовый рынок государство предоставило инвесторам значительные льготы. В этом материале мы сравним старые и новые ИИС и объясним, почему конец года — хорошее время для открытия счёта.

Что такое ИИС

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) — это особый вид брокерского счёта для операций с ценными бумагами на фондовом рынке, предусматривающий налоговые льготы. Чтобы воспользоваться преимуществами ИИС, необходимо соблюдать определённые условия. Льготы и обязательства отличают ИИС от обыкновенного брокерского счёта.

Какие существуют ИИС

ИИС-1 даёт возможность налогового вычета на сумму, внесённую на счёт в течение календарного года, но не более чем на 400 тыс. рублей. Вычет берётся из уплаченного вами ранее подоходного налога. Вы можете претендовать на возврат государством 52 тыс. рублей, если платили НДФЛ по ставке 13%, или 60 тыс. рублей при уплате налога в 15%. Если вы не платили данный налог в отчётном году, то вычет не дадут.

Подоходный налог — налог на доходы физлиц (НДФЛ). Его платят все физлица в размере 13% — с доходов до 5 млн рублей в год, в размере 15% — с доходов свыше 5 млн рублей в год.

В 2025 году прогрессивная шкала НДФЛ расширится. Россияне будут платить 13% с доходов до 2,4 млн рублей в год. 15% составит налог для доходов свыше 2,5 млн в год, но ниже 5 млн рублей в год. Налог 18% будет для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год.

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Пример: вы внесли 200 тыс. рублей на ИИС-1 в марте 2021 года. Ваш официальный ежегодный доход превышает данную сумму. В 2022 году вы могли подать запрос на вычет. Таким образом, ваш возврат за 2021 год составил бы 200 тыс. рублей * 13% = 26 тыс. рублей.

ИИС-2 освобождает от уплаты налога всю потенциальную прибыль, полученную от торговли на бирже. От налога не освобождаются только дивиденды и сделки с валютой. Ограничений на сумму дохода нет, следовательно, размер налогового вычета может быть любым. Получить такой вычет можно при закрытии счета, подав заявление в ФНС.

Пример: вы внесли 500 тыс. рублей на ИИС-2 в апреле 2021 года. В течение этого года ваш доход на инвестициях, предположим, составил 100 тыс. рублей. С этой суммы брокер удержит с вас налог в пользу ФНС в размере 13%. Однако в 2022 году вы могли бы подать заявку на налоговый вычет. Таким образом, ваш налоговый вычет за 2021 год составил бы 100 тыс. рублей*13% = 13 тыс. рублей.

ИИС-3 комбинирует преимущества старых типов индивидуальных инвестиционных счетов и позволяет получать сразу две налоговые льготы:

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Если у вас нет ИИС — что делать?

Открыть ИИС-3 может любой гражданин РФ или налоговый резидент старше 18 лет. Достаточно иметь паспорт и ИНН. Заключить договор на открытие ИИС-3 можно с брокером из реестра брокеров ЦБ.

ИИС-1 и ИИС-2 можно было открыть до 31 декабря 2023 года. С 1 января 2024 года доступен только инвестиционный счёт нового типа — ИИС-3.

Если у вас уже есть ИИС — что делать?

Если вы открыли ИИС-1 или ИИС-2 ранее, то можете продолжать их использовать.

Период владения ИИС-1 и ИИС-2 для инвестиционного налогового вычета составляет не менее трёх лет.

Владельцы таких счетов ограничены в размере пополнения счёта — максимальная сумма не должна превышать 1 млн рублей в год.

Старые ИИС вы можете трансформировать в новый тип — ИИС-3. Достаточно подать заявление своему брокеру и в ФНС.

При переходе на ИИС-3 государство зачтёт срок владения действующих ИИС-1 или ИИС-2, но не больше трёх лет.

Пример: если вы владеете старым типом ИИС пять лет, при переходе на ИИС-3 в 2024 году будут зачтены три года. Закрыть такой счёт без потери налоговых вычетов вы сможете уже в 2026 году.

С ИИС-3 вы не ограничены в сумме пополнения. Можно открыть до трёх счетов этого типа у разных брокеров. Ранее не допускалось одновременное открытие нескольких ИИС старого типа.

Минимальное время хранения денег на ИИС-3 для получения льгот зависит от года, когда вы заключите договор:

в 2024–2026 годах — не менее 5 лет;

в 2027 году — 6 лет;

в 2028 году — 7 лет;

в 2029 году — 8 лет;

в 2030 году — 9 лет;

с 2031 года — 10 лет.

Однако ИИС-3 не получится открыть в случае действующих договоров по одному из старых счетов. Придётся либо закрыть прежний ИИС, либо трансформировать его в новый.

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Что важно знать про ИИС-3

На ИИС-3 распространяется система страхования сбережений граждан по аналогии с банковскими вкладами — в размере до 1,4 млн рублей.

Для ИИС-3 есть особая льгота — государство позволяет вывести с него деньги на дорогостоящее лечение раньше минимального срока владения и без потери права на вычеты. Полный перечень дорогостоящего лечения.

У ИИС-3 есть ограничения на покупку иностранных ценных бумаг, а также депозитарных расписок российских компаний.

С ИИС-3 вы не сможете выводить дивиденды по акциям или купонные выплаты с облигаций на обычный счёт в банке. До конца 2023 года некоторые брокеры практиковали такой вывод денежных средств с ИИС-1 и ИИС-2 до закрытия счёта.

Когда лучше всего открывать ИИС?

Налоговый вычет по всем типам ИИС можно получить спустя несколько месяцев после открытия счёта. Для этого нужно заключить договор с брокерской организацией в декабре. А в январе следующего года подать налоговую декларацию. Поэтому ИИС выгодно открывать в конце года.

Пример: вы пополнили ИИС на 400 тыс. рублей в декабре 2024 года. Уже в январе 2025 года вы формируете заявку в ФНС о налоговом вычете. При условии одобрения заявки вы получите налоговый вычет в апреле.

Вычет на взнос по ИИС можно оформлять ежегодно после сдачи налоговой декларации или сразу за три последних года, если счёт был открыт в этот период.

Если вы получите вычет, а затем закроете счёт досрочно, деньги придётся вернуть ФНС. Необходимо учитывать возникновение долгов по пеням, поскольку будет считаться, что вы нарушили срок уплаты подоходного налога.

Пример: вы закрываете ИИС досрочно, спустя год владения. После получения налогового вычета в размере 52 тыс. рублей прошло 100 дней. То есть начиная с этой даты будет формироваться задолженность по пеням.

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За календарный год, в который вы закрываете ИИС, вычет на взнос не предполагается.

Пример: в марте 2025 года заканчивается минимальный срок действия ИИС, и вы решили забрать с него деньги. За месяц до этого, в феврале, вы положили на счёт 400 тыс. рублей — вычет с этого взноса вы не получите.

Резюме

ИИС — это специальный вид брокерского счёта, с помощью которого инвесторы могут частично или полностью возвращать подоходный налог. Сейчас можно открыть только ИИС-3. При этом можно открыть до трёх счетов у разных брокеров.

Владельцы ИИС-3 могут получить два типа налоговых льгот: вычет на взнос или вычет на доход. Открытый до 2026 года включительно счёт необходимо продержать минимум пять лет. С 2027 года к этому сроку будет прибавляться ежегодно по одному году.

Для получения налогового вычета на взнос в максимально быстрые сроки можно открыть ИИС в конце календарного года. Уже в следующем году можно подать заявку на возврат части НДФЛ.