Дропперы: кто такие, как работают схемы и как не стать мошенником

Дропперы или дропы: кто такие, как работают схемы и как не стать мошенником
По данным ЦБ, ежемесячно около 80 тысяч россиян становятся дропперами, помогая мошенникам воровать деньги с чужих счетов. Эта «профессия» становится всё популярнее, особенно среди молодежи. Однако за такую деятельность могут быть серьёзные последствия. Как работают дропперские схемы, как понять, что вас втягивают в финансовую махинацию, и защититься от злоумышленников, разбираем в этом материале.
Кто такие дропперы
Дроппер, или дроп (от англ. drop — «кидать», «кинуть», «скинуть»), — это посредник между мошенниками и их жертвами. Через банковские карты и счета таких «помощников» злоумышленники похищают у людей деньги, выводят и обналичивают их.
Как это работает, и какие виды дропперов бывают
Человек открывает банковскую карту или счёт и затем предоставляет мошенникам свои банковские реквизиты или даёт доступ к своему онлайн-банку. В зависимости от того, как злоумышленники и их «помощники» действуют дальше, выделяют следующие виды дропперов.
- Обнальщики. Эти дропперы получают на свои банковские карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают организаторам схемы.
- Заливщики принимают наличные от других участников схемы, вносят деньги на свои счета через банкоматы и затем делают множество переводов, создавая цепочку операций.
- Транзитники тоже получают средства на свои карты и счета, но от предыдущих участников схемы. Затем они переводят деньги дальше, удлиняя цепочку операций, чтобы их было труднее отслеживать.
- Универсалы. Такие дропы могут играть несколько ролей одновременно: обналичивание, внесение и перевод денег, а также передачу наличных организаторам схемы.
Бывает, что дропперов буквально «привозят автобусами к отделениям банков», затем из них выстраиваются две очереди: одна на получение банковской карты, а вторая — уже на закрытие счёта и на вывод средств. Об этом рассказывала ранее заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
Кто становится дроппером
В большинстве случаев человек не понимает, что уже стал дроппером, и участвует в преступной схеме, пока не сталкивается с её последствиями. Чаще всего мошенники привлекают к дропперским схемам людей, которые ищут лёгкий заработок или просто неосознанно попадают в ловушку злоумышленников.
Средний возраст дропа — от 14 лет до 21 года, указывает директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. С 14 лет человек имеет право открывать пластиковые карты и пользоваться онлайн-банкингом.
В этом возрасте школьники шестых и седьмых классов попадают в зону риска. Поэтому важно понимать, как не стать игрушкой в чужих руках и соучастником преступления.
Злоумышленники могут делать своими «помощниками» и мигрантов, пользуясь их незнанием особенностей финансовой и правовой систем в России.
Как мошенники находят дропперов
Мошенники находят дропов через социальные сети и мессенджеры, объявления на сайтах по поиску работы, специальные форумы и даже даркнет-платформы. За свои услуги участники дропперских схем получают вознаграждение, но обычно это «считаные тысячи рублей», оценивали в Центробанке.
Преступники также используют подставные компании, в которых якобы предлагают работу. Иногда злоумышленники представляются по телефону сотрудниками банков и просят помочь выполнить план по продажам карт, предлагая открыть карту.
Бывали случаи, когда некоторые молодые люди оформляли на себя более 50 карт для того, чтобы в дальнейшим их можно было продать или передать для противоправных деяний.
Как понять, что вас используют как дроппера
Есть несколько тревожных сигналов, указывающих на то, что вас вовлекают в незаконную деятельность:
- предлагают гарантированный доход без официального трудоустройства;
- обещают лёгкий заработок без усилий, связанный с банковскими операциями или «денежными переводами»;
- не требуют опыт работы или специальные навыки;
- предлагают удалённый и свободный график «работы»;
- избегают прямых ответов на вопросы о характере работы, но уверяют, что работа полностью законна;
- просят передать логины и пароли от онлайн-банкинга или коды из SMS;
- денежные переводы приходят от неизвестных лиц или компаний, и они постоянно меняются.
Чем грозит дропперство
Для пострадавшего человека дроп — это похититель, даже если он не знал, что участвует в преступной схеме. За это могут быть такие последствия:
- Уголовная ответственность. Дроппера могут обвинить в пособничестве мошенничеству, отмыванию денег и другим преступлениям. За это в зависимости от размера кражи грозит наказание в виде 4–10 лет лишения свободы. Если окажется, что дроппер действовал в составе организованной группы, то срок может вырасти до 20 лет.
- Заморозка счетов. Банк может заблокировать карты и счета дроппера, а также отключить доступ к онлайн-банку.
- Ухудшение финансовой репутации. Дропперы попадают в специальную базу данных Банка России. Кредитные организации также могут внести человека в свой чёрный список.
Похищенные деньги могут взыскать. Как правило, этим занимаются сотрудники правоохранительных органов вместе с представителями судебной системы. И если, например, деньги были зачислены на вашу карту, то к вам могут обратиться и взыскать эти похищенные деньги.
Причём взыскать украденные средства могут даже с родителей подростка, если он стал дроппером, отмечает Уваров.
Ещё одно негативное последствие — риск, что злоумышленники оформят на дроппера крупный кредит, если у них есть доступ в онлайн-банк. Так дроппер сам становится жертвой мошенников.
Выйти из преступной схемы не всегда удаётся легко и быстро. Преступники могут пустить в ход шантаж, начать угрожать, требовать денег или даже использовать человека для новых махинаций.
Как случайно не стать дроппером
- Остерегайтесь сомнительных способов заработка. Если вакансия сулит лёгкие и быстрые деньги, то проверьте информацию о компании.
- Не передавайте свою банковскую карту незнакомцам.
- Не сообщайте неизвестным людям банковские реквизиты или коды из СМС, а также пуш-уведомлений.
- Не переводите деньги незнакомым людям и не принимайте переводы от незнакомцев.
- Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты личного кабинета, банковских карт, счетов и операций.
- Будьте осторожны в интернете и не раскрывайте личную информацию незнакомцам.
Кратко
Дропперство — это соучастие в краже. Для этого мошенники используют чужие банковские карты и счета, чтобы выводить, пересылать и обналичивать деньги.
Злоумышленники привлекают людей в дропперство обещаниями лёгкого и быстрого заработка, иногда они даже представляются сотрудниками банков и просят помочь с выполнением плана продаж пластиковых карт.
Даже если человек неосознанно стал пособником злоумышленников, за это грозит уголовная ответственность.
Будьте бдительны, проверяйте любую информацию и не доверяйте предложениям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.
Финансовая безопасность: как защитить свои средства от мошенников