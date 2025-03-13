Как оплатить госпошлину через Сбербанк Онлайн
Чтобы получить большинство государственных услуг, необходимо уплатить обязательный сбор, который называется госпошлина. Это можно сделать разными способами, в том числе через онлайн-сервисы банков, например через Сбербанк Онлайн. В этой статье мы рассмотрим, как это сделать, что для этого нужно и что делать, если ваш платёж не прошёл.
Что такое госпошлина, и когда её нужно уплатить
Госпошлина — это плата государству за предоставляемые им услуги, она является одним из видов государственных сборов. Госпошлину нужно платить при обращении в суды, органы записи гражданского состояния (ЗАГСы), правоохранительные органы, к нотариусу. А также при регистрации имущества, индивидуального предпринимательства (ИП) и юридического лица, получении лицензий, разрешений, заграничного паспорта и паспорта гражданина России.
Сколько составляет размер госпошлин
Размер госпошлины зависит от предоставляемой услуги. Их перечень указан в главе 25.3 Налогового кодекса. В 2025 году услуги, за которые нужно уплатить госпошлины:
- За получение паспорта гражданина России составляет 300 рублей, а в случае утери старого — 1500 рублей.
- За получение загранпаспорта — от 1000 до 6000 рублей в зависимости от возраста получателя и типа документа.
- За внесение изменений в загранпаспорт — 500 рублей.
- За регистрацию транспорта — от 500 до 2000 рублей.
- За выдачу водительского удостоверения — от 800 до 3000 рублей.
- При обращении в арбитражные суды — от 300 до 10 миллионов рублей в зависимости от услуги и суммы иска.
- При обращении в суды общей юрисдикции и к мировым судьям — от 150 до 900 000 рублей.
- За регистрацию брака сумма пошлины — 350 рублей.
- За расторжение брака сумма сбора — 350 до 5000 рублей.
- За регистрацию физлица в качестве ИП — 800 рублей, а за прекращение статуса ИП — 160 рублей.
Как уплатить пошлину в ЗАГС через Сбербанк Онлайн
Для примера оплаты госпошлин через Сбербанк Онлайн рассмотрим оплату услуг ЗАГСа, МВД и суда. Алгоритм оплаты сбора для всех остальных организаций будет примерно одинаковым. Сбербанк не берёт комиссии за уплату госпошлин через приложение или личный кабинет.
Для того чтобы уплатить госпошлину за услуги ЗАГСа:
1. Авторизуйтесь в приложении или личном кабинете Сбербанк Онлайн.
2. Перейдите в раздел «Платежи» → «Оплатить» → «Государство» → «Госпошлины».
3. Далее из списка выберите свой ЗАГС.
4. Далее укажите тип услуги и исполнителя (ЗАГС или МФЦ) и нажмите «Продолжить».
5. После этого нужно будет указать ваши Ф. И. О. и данные документа, подтверждающего личность.
6. Проверьте указанные данные и выберите платёжный счёт. После этого нажмите «Оплатить».
7. Готово! Госпошлина оплачена.
Как уплатить госпошлину в МВД
В МВД можно получить паспорт, загранпаспорт, зарегистрировать транспортное средство, получить водительское удостоверение или совершить другие юридически значимые действия. Чтобы уплатить госпошлину за предоставление таких услуг:
1. Авторизуйтесь в личном кабинете и перейдите в «Государство» → «Госпошлины».
2. В списке выберите «Пошлины (МВД, ГИБДД)».
3. Выберите тип услуги, организацию и регион.
4. Заполните личные данные, укажите платёжный счёт и нажмите «Оплатить».
Как уплатить госпошлину в суд
Уплачивать судебную пошлину нужно при обращении в арбитражные суды, суды общей юрисдикции и к мировым судьям. Для этого:
1. Войдите в Сбербанк Онлайн и перейдите в раздел «Госпошлины».
2. В поиске введите «Судебная пошлина» и нажмите на этот раздел.
3. Введите Ф. И. О. плательщика, ИНН и выберите суд.
4. Укажите реквизиты суда. Их можно найти на сайте организации или в квитанции.
5. Укажите сумму платежа и платёжный счёт и нажмите «Оплатить».
Как уплатить госпошлину по реквизитам
Если вы не можете найти нужную организацию в разделе «Госпошлины», можно уплатить госпошлину по реквизитам. Для этого:
1. Найдите реквизиты организации, в которую нужно заплатить сбор. Их можно посмотреть на официальном сайте компании или запросить непосредственно в отделении у сотрудника.
2. Далее авторизуйтесь в личном кабинете Сбербанк Онлайн, перейдите в раздел «Платежи» → «Оплатить» → «Платёж по реквизитам».
3. В появившемся окне укажите ИНН получателя. Если сервис не найдёт организацию по ИНН, то дополнительно потребуется указать БИК и номер расчётного счёта.
4. После заполнения нажмите «Продолжить», и Сбербанк Онлайн найдёт нужную вам организацию.
5. Нажмите на неё и повторите алгоритм, указанный в первом разделе.
Как уплатить госпошлину по QR-коду
Если у вас есть квитанция на оплату госпошлины, где указан QR-код, вы можете воспользоваться функцией оплаты по QR-коду.
1. Войдите в приложение Сбербанк Онлайн.
2. Перейдите в раздел «Платежи» → «Оплатить» → «Оплатить по QR-коду».
3. Наведите камеру на QR-код.
4. Приложение прочитает код и автоматически переведёт на страницу оплаты.
5. Укажите Ф. И. О. плательщика, данные паспорта или другого подтверждающего документа, а также платёжный счёт для оплаты и нажмите «Оплатить».
Проверьте статус платежа
Чтобы проверить, прошла ли оплата госпошлины, войдите в личный кабинет Сбербанк Онлайн, перейти в раздел «История» и выберите нужный платёж. Далее нажмите «Сохранить справку». В ней будет указан статус платежа — «В обработке» или «Выполнен». Если платёж длительное время находится в обработке, обратитесь в техническую поддержку Сбербанка в чате или по номеру 900 или +7 495 500-55-50.
В том случае, если платёж не пройдёт или у ФНС возникнут вопросы, предоставьте справку об операции.
Как вернуть деньги за госпошлину
Вернуть деньги за госпошлину можно только в некоторых случаях:
- Вы заплатили больше, чем нужно.
- Ваше обращение оставили без внимания.
- Вам отказали в оказании услуги или вернули заявление без рассмотрения.
- Если вы решили отказаться от услуги самостоятельно.
- Если суд прекратил производство по вашему делу.
Вернуть госпошлину через Сбербанк не получится. Заявление на возврат госпошлины можно подать через портал «Госуслуги» или напрямую в организацию, в которой вы уплачивали сбор. Сделать это можно в течение трёх лет с момента оплаты. Если прошло больше времени, вернуть деньги можно только через суд. Сам возврат осуществляется примерно в течение месяца с момента подачи заявления.
Коротко
Госпошлина — это обязательный сбор за предоставление услуг в государственных органах.
Размер госпошлины отличается в зависимости от предоставляемой услуги.
Госпошлину можно уплатить в Сбербанк Онлайн по реквизитам или QR-коду.
Если платёж не пройдёт, то предоставьте справку об операции.
Через Сбербанк вернуть госпошлину не получится. Для этого нужно подать заявление о возврате через Госуслуги или в организацию, в которой вы уплачивали сбор.