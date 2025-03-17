Как правильно общаться с коллекторами: советы юристов и экспертов

Ежегодно банки и микрофинансовые организации передают коллекторам более 4 миллионов долгов россиян, а сумма просрочки превышает 400 миллиардов рублей. Если ваши кредитные обязательства попали к коллекторам, то это может усложнить выплату долга. Как правильно разговаривать с коллекторами, чтобы минимизировать потери и защитить свои права, — «Рамблер» подготовил рекомендации от юристов и экспертов.

С какими проблемами сталкивается заёмщик, если долг попадает к коллекторам

Агрессивные методы взыскания. Коллекторы могут очень настойчиво и часто звонить, приходить к вам домой или даже на работу, оказывать психологическое давление или угрожать, чтобы заставить вас поскорее выплатить долг.

Разглашение конфиденциальной информации. Некоторые коллекторы могут раскрыть сведения о вашем долге третьим лицам, например явиться на работу и рассказать о вашей просрочке. Это нарушает ваше право на частную жизнь, поэтому с таким поведением взыскателя можно бороться. Например, подать в суд — вас защищает закон о персональных данных.

Правовые последствия: если вы будете игнорировать требования коллекторов, то они могут обратиться в суд, чтобы взыскать с вас долг (это называется возбуждение исполнительного производства).

Увеличение долга: если суд обяжет вас выплатить просрочку, то она увеличится на размер исполнительского сбора. По закону он составляет 7% от суммы долга. Это делает ситуацию ещё более финансово обременительной.

Ухудшение кредитной истории: просроченная задолженность негативно отразится на вашей кредитной истории и в будущем снизит шансы взять займы.

Неправомерные требования: вам могут попасться недобросовестные коллекторы, которые попытаются предъявлять завышенные требования или попробуют взыскать больше, чем по документам.

Правила поведения с коллекторами

Когда вам звонит коллектор, то в первую очередь узнайте юридическое наименование его компании и проверьте, что она есть в государственном реестре коллекторских агентств. Такой совет даёт управляющий партнёр «Поправко, Деревенко и Партнёры» Наталия Поправко. Проверить можно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Юрист также призывает подходить к общению со взыскателями осторожно и разумно: не поддавайтесь на психологические уловки, которыми умело пользуются профессиональные коллекторы.

Генеральный директор юридической компании «Митра» Сослан Каиров предлагает держать в голове «правило 10 не», если ваш долг попал к коллекторам.

1. Не забывайте о своих правах. Все обязаны соблюдать законы. Основной для взыскателей — № 230-ФЗ. Коллекторы не имеют права угрожать, звонить ночью с 22:00 до 8:00 в будние дни и с 20:00 до 9:00 в выходные, а также распространять информацию о вашем долге третьим лицам.

2. Не игнорируйте звонки и письма. Если вы не будете взаимодействовать с коллектором, то он может передать дело в суд.

Однако вы имеете право запретить взыскателю любое общение с вами, указывает основатель сервиса «Кредичек» и независимый член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Такой запрет универсален и распространяется на любые формы взаимодействия. Нарушение запрета в случае обращения должника в надзорный орган (ФССП) ведёт к административной ответственности взыскателя и может привести даже к запрету взаимодействия со всеми должниками в течение 90 дней. Поэтому профессиональные взыскатели стараются не допускать таких ошибок. Эльман Мехтиев Независимый член совета НАПКА

Но если вы запретите коллектору любое взаимодействие с вами, у него остаётся только один путь — идти в суд и через него заставить вас выплатить долг, добавляет Мехтиев.

3. Не ведитесь на провокации. Сохраняйте спокойствие, когда общаетесь с коллекторами, потому что они могут вести себя вызывающе, чтобы вы согласились на невыгодные условия погашения долга.

4. Не признавайте долг без проверки. Убедитесь, что ваша задолженность действительно у коллектора. Для этого запросите подтверждающие документы. В первую очередь это акт передачи права требования (цессия) или договор уступки прав требования, если ваш долг, например, продал банк коллекторскому агентству.

5. Не сообщайте лишней информации. Не рассказывайте о своих доходах или деньгах у ваших родственников, не говорите об имуществе или сбережениях, деталях трудовой деятельности или планах по карьерному росту.

6. Не забывайте фиксировать разговоры. Записывайте звонки. Для этого по закону нужно предупредить коллектора. Также сохраняйте все письменные сообщения.

7. Не говорите «я не буду (отказываюсь) платить». Коллектор может использовать это заявление против вас или ваших близких, например в суде.

При любых переговорах не надо использовать ненормативную лексику, тем более оскорблять и самим психологически давить на коллекторов, добавляет Эльман Мехтиев.

В таких случаях взыскатели успешно защищают свои права и получают компенсацию морального ущерба. При любом взаимодействии с коллекторами лучше исходить из того, что обе стороны заинтересованы в разрешении проблемы и поэтому надо искать варианты урегулирования. Эльман Мехтиев Независимый член совета НАПКА

8. Не соглашайтесь на невыгодные условия (особенно под давлением). Если коллекторы настаивают на срочном решении, попросите время, чтобы обдумать требования.

Вы можете и сами предложить коллектору варианты решения проблемы с выплатой долга: реструктуризация, рассрочка, временное снижение процента и так далее.

9. Не терпите угрозы и нарушения прав. Если коллекторы ведут себя агрессивно, прекратите разговор и обратитесь с жалобой в ФССП, Генпрокуратуру, Центробанк или НАПКА.

10. Не бойтесь просить о помощи. Если вы чувствуете, что ситуация кажется сложной или выходит из-под контроля, обратитесь к юристам или в общественные организации. Профессионалы своего дела подскажут, как лучше поступить именно в вашей ситуации.

Что может помочь склонить коллектора на свою сторону

Честность: говорите коллектору правду о своём финансовом положении. Вы можете попробовать поговорить с коллектором откровенно.

Профессиональные взыскатели тоже люди. Иногда имеет смысл объяснить по-человечески жизненную ситуацию, чтобы попытаться получить сострадание. Павел Бирюков советник Novator Legal Group

Для этого у вас должны быть подтверждающие ваши слова документы. Иначе это будет выглядеть просто нежеланием исполнять свои обязательства, добавляет Эльман Мехтиев.

Идти на контакт. Дипломатия и вежливость всегда помогают при общении с коллекторами, указывает Наталия Поправко и добавляет: также в беседе можно вести речь о рассрочке по выплатам. Если вам удастся добиться взаимопонимания, то оформите достигнутые договоренности официальным соглашением, рекомендует юрист.

Соблюдение договоренностей. Если вы пообещали коллектору погасить долг или часть долга в конкретную дату, то сдержите слово.

Кратко

Основной принцип при общении с коллекторами — вежливость и готовность к сотрудничеству.

Знайте свои права и требуйте, чтобы взыскатель их соблюдал. Это поможет обеим сторонам избежать лишних угроз и давления.

Сообщайте коллекторам только необходимую информацию и не соглашайтесь на невыгодные условия, предлагайте свои варианты выплат долга.

Если ситуация становитвыся сложной, можно обратиться за юридической помощью.