На какой налоговый вычет в 2025 году могут рассчитывать семьи с детьми

С 1 января 2025 года в России в два раза вырос стандартный налоговый вычет на второго, третьего и последующих детей. Получить его могут родители, а также опекуны, попечители, усыновители и приёмные мамы и папы несовершеннолетних. О том, на какую сумму можно сократить налог, как и где оформить льготу, рассказал «Рамблеру» юрист Артём Багдасарян.

© SelectStock/iStock.com; Рамблер

Кто может оформить вычет

Налоговый вычет — это возможность уменьшить налогооблагаемый доход при начислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ. При этом воспользоваться льготой можно при получении любого дохода, который облагается налогом.

Согласно Федеральному закону № 176-ФЗ налоговые вычеты на ребёнка положены:

Родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей.

Усыновителям, опекунам, попечителям.

Приёмным родителям.

Вычет полагается каждому из родителей, в том числе отчиму или мачехе. Если один из супругов откажется от льготы, второй вправе рассчитывать на двойной вычет.

Получить вычет могут только те, кто официально платит НДФЛ. Это сотрудники компаний и организаций, предприниматели, работающие в основной системе налогообложения.

Вычет также может получить безработный родитель, если у него есть доход с уплаченным НДФЛ, например от сдачи квартиры, продажи имущества. В этом случае вычет оформляется через ФНС. Артём Багдасарян Адвокат

Кому вычет не положен

Уменьшить сумму ежемесячного налога не могут:

Нерезиденты в любом статусе.

Индивидуальные предприниматели, которые работают по упрощённой или патентной системе налогообложения либо пользуются единым сельскохозяйственным налогом.

Размер вычета в 2025 году

С 1 января 2025 года сумму налоговых льгот для мам и пап повысили.

С 2025 года от налогов освобождают:

1,4 тысячи рублей (было 1,4 тысячи рублей) — на первого ребёнка. Без вычета с этой суммы удержали бы 13% НДФЛ, или 182 рубля, с вычетом эти деньги остаются у облагаемого лица.

(было 1,4 тысячи рублей) — на первого ребёнка. Без вычета с этой суммы удержали бы 13% НДФЛ, или 182 рубля, с вычетом эти деньги остаются у облагаемого лица. 2,8 тысячи рублей (было 1,4 тысячи рублей) — на второго ребёнка, в этом случае налоговое послабление составит 364 рубля.

(было 1,4 тысячи рублей) — на второго ребёнка, в этом случае налоговое послабление составит 364 рубля. 6 тысяч рублей (было 3 тысячи рублей) — на третьего и последующих детей, вычет составит 780 рублей.

(было 3 тысячи рублей) — на третьего и последующих детей, вычет составит 780 рублей. 12 тысяч рублей (было 6 тысяч рублей) — на каждого ребёнка-инвалида до 18 лет, а также студента, аспиранта, ординатора, интерна до 24 лет, если он инвалид I или II группы. Вычет из этой суммы составит 1,56 тысячи рублей.

Важно: сумма дохода, на которую распространяется налоговый вычет в 2025 году, составляет 450 тысяч рублей. Как только с начала года родитель, опекун, попечитель заработает эту сумму, действие льготы приостанавливается до начала следующего года.

Например, если вы получаете 100 тысяч в месяц до вычета НДФЛ, то будете платить меньше налогов в течение 4,5 месяца.

Пример расчёта

Рассчитаем вычет, который могут получить родители, воспитывающие одного ребёнка:

К примеру, зарплата мамы и папы — по 25 тысяч рублей. Налог за месяц посчитают так:

(25 000 — 1400 ) × 13% = 3068 рублей.

Благодаря вычету семья сэкономит на налоге 364 рубля в месяц. За год зарплата каждого родителя не превысит 450 тысяч рублей, поэтому вычет они смогут получать в течение 12 месяцев. Общая сумма экономии на НДФЛ для каждого из родителей составит 4368 рублей в год.

Как оформить вычет у работодателя

Если до 2025 года вы пользовались налоговой льготой через работодателя, то никаких заявлений подавать не надо. У компании или организации в отделе кадров и в бухгалтерии сохраняются все данные, и вычет оформляется автоматически.

В случае, если работник намерен впервые воспользоваться возможностью сократить удерживаемый налог, надо написать заявление на имя работодателя и подготовить документы:

Копии свидетельств о рождении детей.

Справку об инвалидности (если нужна).

Документы об опекунстве/попечительстве (если нужны).

Справка из учебного заведения (для детей старше 18 лет).

Вычет начнут применять со следующего месяца после подачи документов. НДФЛ пересчитают за текущий год.

Как оформить вычет через ФНС

Бывают случаи, когда компания, в которой работает сотрудник, не оформляет налоговый вычет.

Если работодатель по каким-то причинам не предоставлял льготу и вы хотите вернуть налог за прошлые годы (до 3 лет), то вычет надо оформить через Федеральную налоговую службу (ФНС). Артём Багдасарян Адвокат

Для этого понадобятся:

Декларация 3-НДФЛ (заполняется через личный кабинет ФНС или программу «Декларация»).

Справка 2-НДФЛ от работодателя.

Копии свидетельств о рождении детей.

Подать декларацию можно через личный кабинет на сайте ФНС, в налоговой инспекции либо отправить почтой с описью вложения. Средства вам вернут в течение 4 месяцев после подачи декларации.

Если один из родителей умер или о нём нет сведений в свидетельстве о рождении ребёнка, единственный родитель может оформить налоговый вычет в двойном размере. Но подтвердить статус надо будет документально. В первом случае необходимо предоставить свидетельство о смерти супруга или супруги. Во втором — мать будет получать двойной вычет с рождения ребёнка.

В случае развода родителей: мама или папа, которые не живут с ребёнком, смогут рассчитывать на льготу, если подтвердят участие в его содержании. Для этого надо предоставить:

соглашение об уплате алиментов;

либо платёжные документы (чеки, квитанции);

либо решение суда.

Коротко

На стандартный налоговый вычет могут рассчитывать все граждане, которые платят НДФЛ и воспитывают детей, а также не пользуются другой формой льготного налогообложения.

В 2025 году сумма налогового вычета выросла вдвое на второго, третьего и последующего детей.

Налоговый вычет в двойном размере можно оформить, если один из родителей умер или не числится в свидетельстве о рождении ребёнка.

Как изменились налоговые вычеты с 2025 года