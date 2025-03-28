Как ставить финансовые цели по SMART

Методику постановки целей и задач — SMART — сформулировал в 1981 году эксперт по корпоративному планированию Джордж Т. Доран в статье The Essential Guide to Writing SMART Goals. Она изначально применялась руководителями для управления персоналом, но её также можно применять и для финансовых целей. Разбираемся, что такое SMART-подход и как его использовать.

Что такое SMART

SMART — это аббревиатура из пяти английских слов, они же — главные критерии для цели, которую вы ставите для себя.

S – specific («конкретность»);

M – measurable («измеримость»);

A – attainable («достижимость»);

R – relevant («значимость»);

T – time-keyed («ограниченность во времени»).

Такой подход широко используется в корпоративной культуре: с его помощью руководители могут ставить цели для своих сотрудников. Это облегчает процесс управления командой и повышает её эффективность. Но SMART-методика подходит не только для корпоративных целей, но ещё и для личных: финансовых, инвестиционных и любых других, которые можно измерить.

Значение критериев

Разберем каждый критерий по порядку.

Specific — конкретность

Цель не должна быть размытой, она должна содержать точный ответ на вопрос «Что делать?». Вместо цели «Купить новую машину» должна быть «купить Audi A6 2018 года чёрного цвета с пробегом до 100 тысяч километров».

Measurable — измеримость

Цель должна быть измеримой, чтобы мы понимали, насколько она уже выполнена. Если мы говорим о финансовых целях, то зачастую единицей измерения выступают деньги. Вместо «Купить дорогую машину» должно быть «Купить машину стоимостью 3,5 миллиона рублей».

Attainable — достижимость

Ваша цель должна быть достижимой, то есть:

Опираться на объективные показатели. Невозможно накопить на новую Lamborgini с зарплатой 30 тысяч рублей в месяц.

Невозможно накопить на новую Lamborgini с зарплатой 30 тысяч рублей в месяц. Укладываться в реалистичные сроки. Если ваша зарплата составляет 100 тысяч рублей в месяц и вы решили за 3 года накопить 3,5 миллиона на новую машину, то каждый месяц вам придется откладывать по 97,2 тысячи рублей. То есть весь ваш доход будет уходить на достижение цели, на жизнь в таком случае ничего не останется. Поэтому рекомендуется увеличить срок или рассмотреть более дешёвые варианты автомобиля.

Relevant — значимость

Поставленная цель должна быть значима для вас, то есть соответствовать вашим ценностям. Если новый автомобиль за 3,5 миллиона сделает вас счастливым и не ударит по качеству жизни, то это хорошая цель. Если же это временное желание или вы завидуете другим, то такую цель стоит пересмотреть.

Time-keyed — ограниченность во времени

Цель должна быть ограничена во времени, то есть иметь дедлайн. Нужно иметь чёткий ответ на вопрос «Когда?». Выбирайте реалистичные сроки. Если поставить слишком короткий срок, вы просто не успеете достичь желаемого. Если поставить слишком долгий срок, то это снизит мотивацию, расслабит и со временем вы перестанете стремиться к поставленной цели.

Вместо цели «Купить в будущем новую машину» должна быть «Купить новую машину до 31 марта 2028 года».

Как ставить цели по SMART

Чтобы поставить цель правильно, нужно задать себе несколько вопросов.

Для определения конкретности цели вопросы могут быть следующими:

Что мне нужно для того, чтобы улучшить свою жизнь?

Что я могу для этого сделать?

Что я должен получить в результате достижения цели?

Для определения критерия измеримости подойдут другие вопросы:

В чём измеряется моя цель?

Как я могу отслеживать прогресс по ней?

Для определения достижимости:

Есть ли у меня возможности и время достичь своей цели?

Насколько масштабна моя цель?

Как сильно изменится моя жизнь на пути к этой цели?

Если нет возможности, то что я могу сделать для того, чтобы её найти?

Чтобы понять, насколько значима для вас цель:

Действительно ли моя жизнь станет лучше после достижения цели?

Что будет, если я не смогу достичь этой цели?

Соответствует ли моя цель моим ценностям?

Определять временной отрезок для достижения цели нужно, исходя из критерия достижимости. Грамотно оцените свои силы и поставьте перед собой реальные, но амбициозные сроки. В этом помогут вопросы:

Сколько времени мне нужно для достижения цели в спокойном темпе работы?

Насколько изменится этот срок, если я буду работать в два раза больше?

Как долго я смогу держать высокий темп в достижении цели?

Насколько можно увеличить срок при возникновении непредвиденных обстоятельств?

Пример постановки цели по SMART

Рассмотрим процесс постановки финансовой SMART-цели на примере покупки автомобиля. Вы решили, что для улучшения качества жизни вам нужен хороший автомобиль.

Конкретность

Для начала нужно сделать цель конкретной, то есть определить марку, модель, год выпуска, пробег и, возможно, другие важные для вас критерии. Например, Hyundai Elantra, 2023 года выпуска с пробегом до 50 тысяч километров.

Измеримость

Финансовые цели всегда проще измерять в деньгах. Стоимость такой машины сейчас — 2,5 миллиона рублей. Средняя инфляция в России за последние 10 лет составила 8%. С поправкой на инфляцию через три года наш автомобиль будет стоить примерно 3,1–3,5 миллиона рублей.

Достижимость

Предположим, ваши доходы составляют 200 тысяч рублей. Вы можете откладывать 100 тысяч каждый месяц без серьёзного ухудшения качества жизни. Следовательно, цель достижима в сравнительно короткие сроки.

Значимость

Это самый сложный для определения критерий, поскольку он полностью субъективный. Если вы уверены, что покупка автомобиля соответствует вашим интересам, ценностям и фактическим обстоятельствам, повысит качество жизни и поможет вам самореализоваться, то критерий значимости можно считать выполненным.

Ограниченность во времени

Вам нужно определить максимальный и минимальный сроки для достижения цели. Если вы будете откладывать по 100 тысяч рублей ежемесячно, то соберете нужную сумму (3,5 миллиона рублей) за 2 года 11 месяцев (3,5 миллиона / 100 тысяч = 35 месяцев) — это будет ваш дедлайн. Если вы ежемесячно будете откладывать ту же сумму, но держать деньги на накопительном счёте со ставкой 8% годовых, то соберёте на автомобиль уже за 2 года 7 месяцев — это будет минимальный срок.

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Максимальный срок вы выбираете самостоятельно. Финансовую подушку безопасности принято создавать на сумму, равную размеру расходов за 3–6 месяцев. Отсюда можно предположить, что любую финансовую проблему можно решить за то же время. Тогда максимальный срок для достижения вашей цели можно увеличить на 6 месяцев, и по итогу он составит 3 года 5 месяцев.

Таким образом, конечная цель будет звучать так:

Я должен накопить 3,5 миллиона рублей на Hyundai Elantra, 2023 года выпуска с пробегом до 50 тысяч километров до 31 августа 2028 года.

Ошибки при постановке целей по SMART

Постановка недостижимых целей

Цели нужно ставить амбициозные, но достижимые. Например, вы посчитали, что сможете ежемесячно откладывать по 100 тысяч рублей, но не учли ежегодный отпуск с семьёй или снижение доходов в определённый период (в сезон отпусков — летом или в период новогодних праздников в январе). В таком случае ваш бюджет окажется меньше, чем вы рассчитывали, и у вас не получится откладывать деньги регулярно. В результате цель не будет достигнута в срок.

Переоценка значимости цели

Ещё одна распространённая ошибка может заключаться в том, что вы принимаете мимолетное желание за долгосрочную цель. Например, вы мечтаете об автомобиле, но затем осознаёте, что вам удобнее пользоваться общественным транспортом или такси. К тому же вы понимаете, что владение автомобилем предполагает его регистрацию, уплату налогов, регулярное обслуживание и оплату за парковку. В результате такого анализа станет понятно, что машина вам не нужна, а значит, цель была поставлена неправильно.

Нечёткое определение цели

Если ваша цель звучит как: «слетать в отпуск» или «выучить английский», то, скорее всего, вы её никогда не достигнете. Цель должна быть конкретной и понятной, например: «слетать в Таиланд летом 2026 года на 2 недели» или «сдать экзамен IELTS до 30 марта 2026 года». В таком случае вы будете чётко знать, чего хотите и как этого добиться.

Преимущества SMART-подхода

SMART-подход обладает рядом преимуществ, которые сделали его популярным. К ним относятся:

Конкретность и ясность формулировок. SMART помогает чётко определять задачи, избегая расплывчатых формулировок. Благодаря конкретным критериям цель становится понятной и однозначной. Фокус на приоритетах. При использовании этого метода необходимо определить, какие цели наиболее важны и реалистичны в текущих условиях. Это позволяет избежать распыления ресурсов и сосредоточиться на главном. Удобнее контролировать процесс достижения. Благодаря критерию измеримости можно легко отслеживать промежуточные результаты и понимать, сколько осталось до достижения цели. Повышение мотивации. Видимые результаты на каждом этапе усиливают мотивацию и помогают сохранять движение к цели. Простота и эффективность. SMART-подход — это интуитивно понятный и удобный метод. Его очень просто освоить и применять на практике.

Недостатки SMART-подхода

У такого подхода есть несколько минусов:

Недостаток гибкости. Если обстоятельства изменяются, жёсткие SMART-цели могут стать неактуальными, но человек продолжит следовать им из-за первоначальной формулировки. Наличие субъективных критериев. Субъективные критерии (значимость, достижимость) могут привести к тому, что цель будет поставлена некорректно, из-за чего вы не сможете её достичь. Подход SMART требует определённой подготовки. Трудности с долгосрочными целями. SMART-подход рекомендует ставить цели на срок до 12 месяцев. Но многих финансовых целей не всегда можно достичь в этот срок. Увеличение стресса. Из-за жёстких временных рамок вы можете начать переживать в том случае, когда не будете укладываться в срок достижения цели. Игнорирование эмоциональной составляющей. Методика делает упор на рациональность, но не учитывает мотивацию и вдохновение, которые часто играют ключевую роль в достижении целей.

Коротко

SMART — это аббревиатура из пяти английских слов, которые означают критерии для постановки цели.

SMART-подход облегчает постановку целей и делает их достижение более простым.

У SMART-подхода есть два минуса: недостаток гибкости и наличие субъективных критериев, которые приводят к ошибкам в постановке цели.

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