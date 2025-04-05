Что такое роялти, и как их рассчитать

Роялти — регулярная плата за использование чужой интеллектуальной собственности. Это могут быть бренд, патент, музыкальное произведение. Какие бывают виды роялти, как считается размер платежей, какие налоги нужно с них платить и как правильно заключить договор об этих выплатах, «Рамблеру» рассказали старший аналитик AMCH Даниил Тюнь и юрист Шон Бетрозов.

© Рамблер

Что такое роялти

Роялти — это регулярная плата за использование чужой интеллектуальной собственности, например авторских прав, патента или товарного знака. Термин произошел от английского слова royalty, что в переводе означает «королевский» или «царский». Изначально так называли платежи государству за использование земельных участков и природных ресурсов. К 2025 году концепция роялти заметно расширилась.

Теперь они применяются в таких сферах, как:

Музыкальная индустрия — здесь это платежи авторам за воспроизведение и распространение их произведений.

— здесь это платежи авторам за воспроизведение и распространение их произведений. Издательское дело — вознаграждение за использование текстов книг.

— вознаграждение за использование текстов книг. Нефтегазовая промышленность — платежи за извлечение ресурсов из недр земли.

— платежи за извлечение ресурсов из недр земли. Технологические разработки — отчисления за использование чьих-то патентов.

— отчисления за использование чьих-то патентов. Интернет-технологии — плата за использование программного обеспечения и технологий.

Участники роялти:

Лицензиат — тот, кто получает право на использование интеллектуальной собственности. Например, франчайзи, то есть покупатель франшизы. Лицензиар — правообладатель бренда, патента или другого объекта.

Виды роялти

Роялти можно классифицировать по разным критериям.

По способу расчёта:

Фиксированные роялти. Есть заранее установленная сумма, которая выплачивается с определённой регулярностью вне зависимости от объёма продаж, прибыли или других показателей. Это удобно, если объёмы производства и уровень дохода стабильны и предсказуемы, отметил юрист Шон Бетрозов.

Пример. Производитель детских игрушек, использующий образ популярного мультперсонажа, может ежемесячно платить правообладателю 100 000 рублей вне зависимости от того, сколько именно фигурок он произвёл и продал.

Процентные роялти. Выплачивается доля дохода, полученного от использования объекта. Процент может определяться, исходя из выручки (gross sales), маржи (например, разницы между себестоимостью и ценой продажи) либо чистой прибыли.

Пример. За использование своего бренда владелец известной сети ресторанов требует 5% от оборота каждый месяц, и эта сумма может меняться в зависимости от того, насколько успешно работает франчайзи.

Комбинированные роялти. В договоре прописывается минимальный фиксированный взнос плюс процент от оборота при достижении определённого уровня продаж. Такая схема используется, чтобы избежать ситуаций, когда франчайзи или другой лицензиат, ссылаясь на временные трудности, платит совсем мало, но при этом продолжает эксплуатировать бренд.

В договоре прописывается минимальный фиксированный взнос плюс процент от оборота при достижении определённого уровня продаж. Такая схема используется, чтобы избежать ситуаций, когда франчайзи или другой лицензиат, ссылаясь на временные трудности, платит совсем мало, но при этом продолжает эксплуатировать бренд. Разовые выплаты. При заключении соглашения о лицензии платится паушальный взнос — единовременное вознаграждение за право использовать чужую собственность. Он не отменяет периодических роялти и обычно является вступительной платой.

Пример. Потенциальный франчайзи сперва вносит паушальный взнос за присоединение к системе, а затем начинает платить ежемесячные процентные роялти с оборота.

По области применения:

Авторские роялти . Выплачиваются авторам художественных произведений за их использование. Обычно составляют процент от продаж, сказал Даниил Тюнь.

. Выплачиваются авторам художественных произведений за их использование. Обычно составляют процент от продаж, сказал Даниил Тюнь. Франчайзинговые роялти. Выплаты владельцу франшизы от франчайзи за использование торговой марки и бизнес-модели. По словам Тюня, обычно это фиксированная сумма или проценты от оборота.

Выплаты владельцу франшизы от франчайзи за использование торговой марки и бизнес-модели. По словам Тюня, обычно это фиксированная сумма или проценты от оборота. Патентные роялти. Выплачиваются за лицензию на использование защищённого патентом изобретения. Расчёт часто осуществляется в процентах от продаж, отметил аналитик.

Выплачиваются за лицензию на использование защищённого патентом изобретения. Расчёт часто осуществляется в процентах от продаж, отметил аналитик. Роялти на ресурсы. Платежи за добычу природных ресурсов, таких как нефть или газ. Обычно фиксированные суммы или проценты от доходов.

Платежи за добычу природных ресурсов, таких как нефть или газ. Обычно фиксированные суммы или проценты от доходов. Микророялти. Небольшие выплаты за использование цифрового контента, таких как стриминговые платформы или цифровое распространение.

Как рассчитать размер роялти

Ставка роялти зависит от:

известности и силы бренда;

уникальности объекта;

спроса на продукт или услугу;

уровня конкуренции на рынке;

масштабов предполагаемой деятельности лицензиата;

сроков использования;

территории распространения.

Если речь идёт об индустрии товаров и услуг массового спроса, ставка часто устанавливается в диапазоне 2–10% от оборота. Так происходит, к примеру, в большинстве сетевых кофеен и точек фастфуда.

В сфере высоких технологий, где каждое изобретение обладает значительной ценностью и потенциально может лечь в основу монополии, ставки могут быть и выше, особенно если лицензируемые решения имеют уникальные свойства.

Определение размера роялти обычно подчиняется балансу интересов сторон договора. С одной стороны, владельцу прав важно, чтобы использование его бренда, патента или произведения приносило достаточный доход и окупило все затраты на его создание, развитие, продвижение. С другой стороны, пользователь должен быть уверен, что ставка роялти не «съест» всю его возможную прибыль и он сможет продолжать экономически выгодно вести бизнес, используя чужую интеллектуальную собственность. Шон Бетрозов Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Пример. Известная сеть пекарен хочет передать лицензию на свой раскрученный бренд и технологию выпечки булочек. Стороны договариваются, что, помимо начального паушального взноса в размере 500 тысяч рублей, франчайзи будет ежемесячно отчислять 3% от выручки.

Если в расчётном месяце выручка пекарни достигла 2 миллионов рублей, то сумма роялти составит 60 тысяч рублей (2 000 000 × 3%).

Если пекарня в следующий раз получит 3 миллиона рублей, роялти будут уже 90 тысяч рублей (3 000 000 × 3%).

В этом примере ставка зависит преимущественно от авторитета торговой марки и рыночной доли, а привязка идёт именно к обороту, чтобы владелец бренда получал дополнительную выгоду по мере роста и развития предприятия, купившего франшизу.

Как выплачиваются роялти

Что делает лицензиат

Лицензиат (он же отправитель) по итогам согласованного периода — например, месяца или квартала — подводит финансовые итоги и рассчитывает базу для выплаты.

Если ставка роялти фиксирована, то лицензиат просто перечисляет установленную договором сумму. Если роялти привязаны к проценту от выручки или прибыли, то перед оплатой он должен произвести все необходимые расчёты:

Собрать финансовые отчёты. Уточнить выручку или прибыль за период. Проверить корректность учёта и возможные вычеты, которые допускает договор.

Важно, чтобы стороны заранее определили порядок проведения этих расчётов, чтобы не было споров о достоверности цифр. Например, если договором не предусмотрены какие-то специфические траты (реклама, внутренние управленческие расходы) в качестве вычета из базы, то лицензиат не может их произвольно учесть для снижения выплат. Шон Бетрозов Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

После того как сумма роялти вычислена, лицензиат формирует платёжные документы и перечисляет деньги лицензиару. Обычно деньги поступают на счёт правообладателя.

Если отправитель платежа выступает в роли налогового агента для его получателя (это часто случается при выплатах нерезидентам), параллельно он удерживает соответствующий налог и отправляет его в бюджет.

Что делает лицензиар

Лицензиар (получатель) учитывает полученные деньги в своей бухгалтерской системе и отражает их в качестве дохода. Внутри компании роялти отражаются как прибыль от использования интеллектуальной собственности.

Лицензиар обязан вести учёт всех транзакций, а также контролировать соблюдение лицензиатом условий, закреплённых в договоре, подчеркнул Шон Бетрозов.

Например, лицензиар может проверять:

соответствует ли качество выпускаемой продукции установленным стандартам;

не нарушаются ли сроки отчётности;

адекватно ли формируются цифры по выручке.

Если есть подозрения, что показатели занижаются, лицензиар вправе запросить дополнительные документы. В случае грубых нарушений договора лицензиар имеет право расторгнуть его.

Какие налоги нужно платить с роялти

Компания — владелец интеллектуальной собственности перечисляет с роялти НДС по ставке 5, 7 или 20%.

Если роялти получает физлицо, с платежа удерживается НДФЛ.

Если российская компания выплачивает роялти иностранному бенефициару, может удерживаться налог у источника выплаты (то есть непосредственно в момент её проведения), отметил Шон Бетрозов. Обычно это налог на доходы иностранной организации или аналог НДФЛ для нерезидентов. Налоговая ставка может быть снижена, если между странами есть соглашение об избежании двойного налогообложения.

Есть ли роялти, которые не облагаются налогом

Некоторые объекты в России не облагаются НДС на роялти.

В их числе:

Промышленные образцы.

Секреты производства (ноу-хау).

Программное обеспечение.

Иногда пониженная ставка или освобождение от налога может применятся при выплате авторского вознаграждения и за использование других объектов — например, произведений искусства, добавил Шон Бетрозов. Но для этого, как правило, должны соблюдаться определённые условия, о которых договорятся стороны.

Обычно речь идёт о конкретном режиме налогообложения, индивидуальных налоговых льготах, видах деятельности, а также положениях соглашений об избежании двойного налогообложения, которые могут отменять или снижать ставку налогообложения в конкретном случае. Шон Бетрозов Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Что обязательно нужно включить в договор роялти

1. Информацию о сторонах соглашения. Необходимо чётко определить, кто является собственником права (лицензиаром), а кто — его пользователем (лицензиатом). В договоре обязательно указываются реквизиты сторон и их правовой статус.

2. Точное описание объекта, за использование которого будет взиматься роялти:

Если речь идёт о товарном знаке, указываются его регистрационные данные.

Если о технологии — ссылка на патент.

Если об авторском произведении — регистрационные документы или хотя бы сведения, позволяющие однозначно идентифицировать объект.

3. Механизм передачи права — например, франшиза.

Если речь идёт о передаче прав на бренд, стороны могут договориться об определённом уровне качества продукции или услуг, отмечает Бетрозов. Франчайзи обязан поддерживать его, чтобы не портить репутацию бренда.

4. Территорию, где можно использовать объект. Если не прописать это отдельно, то по умолчанию право применения будет ограничено территорией России.

5. Размер и порядок уплаты роялти. Это могут быть фиксированная сумма, процент от выручки либо комбинированный вариант.

Нередко возникает необходимость установить минимальный размер ежемесячного или годового платежа, подчеркнул Бетрозов. Это нужно для того, чтобы лицензиар не оставался в убытке, если у лицензиата временно снизилась выручка, пояснил юрист.

6. Периодичность выплат: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или по другой согласованной схеме.

7. Порядок передачи и проверки финансовых данных. Пример формулировки в договоре: «Лицензиар имеет право потребовать у лицензиата бухгалтерскую отчётность, подтверждающую правильность расчёта роялти».

8. Ответственность сторон и возможные санкции за нарушение условий, включая несвоевременную уплату роялти и нецелевое использование объекта.

9. Сроки действия договора и условия его расторжения.

Распространённая правовая проблема — нарушение лицензиатом условий использования объекта, которые установлены договором. В том числе по качеству продукции, объёму производства, территории распространения, передаче сублицензии третьим лицам и так далее. Чтобы избежать таких конфликтов, нужно составлять договор с подробным описанием, подкреплённым протоколами разногласий и приложениями, где каждый аспект использования объекта расписан максимально понятно. Также важно указывать в договоре, в каком суде будут рассматриваться возможные споры и какими доказательствами будут подтверждаться факты нарушений. Шон Бетрозов Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Как зарегистрировать договор роялти

Договор роялти важно не только заключить, но и зарегистрировать. Если этого не сделать, владелец интеллектуальной собственности рискует столкнуться с тем, что суды не признают за ним право на взыскание роялти или на другие требования к пользователю.

В России регистрацией лицензионных договоров на использование товарных знаков или патентов занимается Роспатент.

Как оформить договор:

Шаг 1. Соберите пакет документов. Список можно посмотреть здесь.

Шаг 2. Уплатите пошлину. Сумма зависит от списка необходимых услуг. Одна услуга может стоить от 2 до 15 тысяч рублей.

Шаг 3. Подайте документы в Роспатент:

Онлайн на сайте ведомства.

на сайте ведомства. Лично . Адрес: Москва, Бережковская наб., 30, корп. 1.

. Адрес: Москва, Бережковская наб., 30, корп. 1. Почтой. Адрес: Москва, Роспатент, Бережковская наб., 30, корп. 1, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация.

Договор зарегистрируют в течение 68 рабочих дней после получения заявления.

Если бренд присутствует сразу в нескольких странах, то вопрос регистрации решается согласно местному законодательству в каждой конкретной юрисдикции.

Международное законодательство предусматривает разные механизмы охраны прав на товарные знаки: это могут быть Мадридская система или другие договоры, регулирующие трансграничную охрану интеллектуальной собственности. При работе во множестве стран требуется либо подавать заявку на регистрацию в каждой из них отдельно, либо использовать международные системы, например ВОИС — Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Шон Бетрозов Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Коротко

Роялти — это деньги, которые пользователь интеллектуальной собственности платит её владельцу на регулярной основе. Такие платежи есть в музыкальной сфере, издательском деле, нефтегазовой промышленности, науке, в области интернет-технологий.

Роялти можно разделить на виды. По способу расчёта бывают фиксированные, процентные и комбинированные выплаты. Также стороны могут договорится о паушальном взносе — разовом платеже за «вход в дело», после которого пользователь уже будет отчислять собственнику роялти.

По области применения роялти могут быть авторскими, патентными, франчайзинговыми, на ресурсы. Также существуют микророялти.

Размер выплат определяют стороны, когда заключают договор. Главное — соблюсти баланс интересов. На ставку роялти могут влиять популярность бренда, уникальность объекта, спрос на товар или услугу, сроки и территория использования, конкуренция на рынке.

Роялти — это вид дохода, поэтому они облагаются налогом. Компании платят с роялти НДС в размере 20%, физлица — НДФЛ. Некоторые объекты могут облагаться налогом по сниженной ставке или вовсе освобождаться от них. Например, существуют льготы для выплат, связанных с результатами научных исследований.

В договор роялти необходимо вписать:

чёткую идентификацию объекта;

механизм передачи права;

условия выплаты;

способы контроля и отчётности;

меры ответственности;

порядок защиты интересов сторон;

сроки и основания прекращения договора.

В России договор роялти регистрируется в Роспатенте. Если объект планируют использовать в нескольких странах, вопрос решается в каждой конкретной юрисдикции по местным законам.

Инвестирование и трейдинг: в чём разница