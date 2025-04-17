Что такое эластичность спроса: по цене, товара, предложения, изменение и факторы эластичности

Почему люди покупают меньше одежды или обуви, когда они дорожают, но не отказываются от хлеба даже при значительном росте цен? Всё дело в эластичности спроса. Это экономическое понятие объясняет, как мы реагируем на изменение стоимости товаров и услуг, а также уровня своих доходов. Разбираемся, что такое эластичность спроса и чем знание о ней полезно для повседневной жизни.

© Wirestock/iStock.com; Рамблер

Эластичность спроса и её типы

Эластичность спроса — это экономический индикатор, который показывает, как меняется готовность потребителей покупать товар в зависимости от изменения цены, дохода или стоимости других товаров. Это понятие используют как экономисты, так и предприниматели. Оно помогает анализировать поведение покупателей, рассчитывать цены и планировать производство.

Если вы знаете эластичность спроса, вам проще понять, какие товары чувствительны к изменениям цены, прогнозировать поведение потребителей и принимать грамотные решения о покупках или вложениях.

Эластичность — это не одно универсальное число, которое подходит для любых товаров, услуг и ситуаций. Есть несколько видов эластичности спроса, каждый из которых отражает реакцию на разные факторы.

1. Эластичность спроса по цене. Этот индикатор показывает, насколько изменится спрос на товар, если изменится его цена. Если она снижается, а готовность покупать растёт, то спрос эластичен. Если же интерес потребителей не вырос, то спрос неэластичен.

2. Эластичность спроса по доходу. Показывает, как спрос изменяется в зависимости от размера дохода покупателей. Он будет считаться эластичным, если повышение заработка повлечёт за собой рост спроса на товары и услуги (или отдельный товар).

Примечательно, что спрос на товары первой необходимости редко меняется, даже если потребители стали зарабатывать меньше. Потому они и называются товарами первой необходимости, что без них никак, и покупателям волей-неволей приходится принимать новые цены.

3. Перекрёстная эластичность спроса. Она отражает, как спрос на один товар меняется в ответ на изменение стоимости другого. Это важно для так называемых товаров-заменителей и дополняющих товаров. К первым относится, например, чай разных марок: одну легко можно заменить другой или вообще перейти на кофе. Во втором случае речь может идти, например, про принтеры и картриджи для них.

Если растёт цена на чай, в ответ может вырасти спрос на кофе, потому что он покажется потребителям выгоднее или доступнее. Если же подорожали принтеры, то могут снизиться продажи картриджей — так люди будут пытаться экономить.

Как рассчитать ценовую эластичность спроса

Есть формула для того, чтобы измерить, насколько сильно спрос реагирует на изменение цены.

© Рамблер

Если показатель эластичности (Ed) больше единицы, то считается, что спрос эластичен. А если меньше, то говорят о неэластичном спросе. Если же Ed равняется единице, то спрос имеет единичную эластичность. Это означает, что спрос на один товар изменится точно так же, как и его цена. Если она вырастет на 10%, то покупать товар станут на 10% больше потребителей.

Возьмём условный пример. Цена на сахар выросла с 50 до 55 рублей за килограмм. После этого объём его продаж снизился со 100 до 90 тысяч килограммов.

Данные об объёмах продаж (количестве проданного товара) часто сложно найти в открытых источниках. Бывает, что они появляются в отчётах Росстата. В разделе «Розничная торговля» → «Оборот розничной торговли по видам товаров» можно увидеть стоимость продаж в рублях, а иногда — в натуральном выражении (тонны, литры, штуки).

1. Считаем изменение цены (в процентах):

© Рамблер

2. Считаем изменение спроса (в процентах):

© Рамблер

3. Формула эластичности:

© Рамблер

Из расчёта следует, что спрос на сахар эластичный: потребители чувствительны к цене. Знак минус здесь означает, что связь между спросом и ценой обратная: когда она растёт, покупки товара снижаются.

В России, впрочем, нет одного официального «индекса эластичности спроса», который бы регулярно публиковался как, скажем, инфляция. Однако есть несколько способов, как косвенно отслеживать или рассчитывать этот показатель.

Для этого подойдёт индекс потребительских цен (ИПЦ), который публикует Росстат. ИПЦ не даёт значения эластичности напрямую, но показывает, как меняются цены на товары и услуги. Для оценки достаточно найти индекс по конкретному товару за разные периоды, чтобы было с чем сравнивать.

Факторы, влияющие на эластичность спроса

1. Наличие заменителей. Если у товара есть множество аналогов, покупатели легко переключаются с одного на другое. Например, у «Тархуна» это может быть «Байкал», а у йогурта — просто творог. Спрос на такие товары эластичен.

2. Доля дохода, которая уходит на покупку. Чем больше денег вам придётся отдать за товар, тем внимательнее вы будете реагировать на изменение цены. То есть чувствительность к стоимости дорогой стиральной машины будет выше, чем к цене коробка спичек.

3. Временной период. В краткосрочной перспективе спрос может быть неэластичным, например в течение одного дня или недели. Но с течением времени он всё равно будет приспосабливаться к изменению цены.

Например, при резком удорожании бензина спрос сначала остаётся прежним, но позже автомобилисты начинают экономить или пересаживаются на общественный транспорт и заправляются меньше.

Примеры эластичного и неэластичного спроса

Товары с высокой ценовой эластичностью обычно чувствительны к изменениям цены. Потребители относительно быстро реагируют на её колебания: при снижении спрос на такую продукцию растёт, а при повышении — уменьшается.

Это могут быть брендовая одежда и обувь, электроника, деликатесы, путешествия и развлечения.

Товары с низкой ценовой эластичностью. Это в первую очередь товары первой необходимости, без которых не обойтись.

К ним чаще всего относятся:

продукты питания (хлеб, соль, молоко, яйца);

лекарства;

коммунальные услуги.

В некоторых случаях это может быть бензин, если вы привыкли ездить на работу на своём авто и не хотите пересаживаться на метро или автобус.

То есть, даже если цена растёт, люди продолжают покупать такие товары, потому что им они очень нужны.

Это тесно связано с тем, как на потребителей влияет инфляция. Поскольку низкая эластичность означает слабую реакцию на рост цен, инфляция в этих категориях товаров может быть весьма болезненной. Не имея возможности отказаться от продукта, люди будут тратить на него больше денег, а значит, их потребительская корзина будет уменьшаться.

Практическое применение эластичности спроса

Понимание принципов эластичности помогает людям принимать рациональные решения. Причём на всех уровнях: от продавца магазина за углом до государства.

1. Ценообразование. Зная эластичность спроса на свой товар, компании могут выбрать, как и когда менять цену. Если спрос неэластичен, можно относительно смело повышать стоимость — прибыль вырастет, потому что покупатели продолжат приобретать товар. Когда спрос эластичен, цену лучше не повышать или даже снизить. Так продавец сможет привлечь больше покупателей.

2. Стратегии маркетинга и продаж. Маркетологи анализируют, как спрос на один товар влияет на другой. Это важно, когда речь идёт о запуске акций, кросс-продаж, скидок или спецпредложений. Если увеличивается спрос на основной продукт, можно продавать вместе с ним дополняющий. Например, сделать большую скидку на кофемашину при покупке подходящих к ней капсул.

3. Государственная политика и налоги. Государство тоже учитывает эластичность спроса и предложения. Людям легче переносить налог на бензин, потому что спрос на него менее эластичен. А вот повышение НДС на предметы роскоши может сократить спрос на них, потому что они не всем доступны даже по изначальной цене.

4. Осознанное потребление. Понимание принципов эластичности полезно и потребителям.

Вот как эти знания можно использовать на практике:

Товары с эластичным спросом (электроника, брендовая одежда, деликатесы) часто выставляют на распродажи, поэтому имеет смысл дождаться таких акций. Ещё при выходе более новой версии таких товаров старая обычно дешевеет. Кроме того, полезно сравнивать цены на них в разных магазинах — даже небольшая экономия сделает покупку выгоднее.

Товары с неэластичным спросом (хлеб, лекарства, коммунальные услуги) выгоднее покупать оптом и запасать впрок в периоды стабильности. А ещё не стоит верить маркетинговым акциям, которые делают упор на то, что такой товар скоро закончится или что скидка сделана на ограниченную партию. В 90% случаев дефицит будет искусственным, чтобы потребители совершили эмоциональную покупку.

Коротко

Эластичность спроса отражает то, как люди реагируют на изменение цены товаров и услуг, своих доходов и других экономических факторов. Это практический инструмент, который помогает бизнесу продавать и зарабатывать больше, а потребителям — принимать обоснованные решения.

На динамику спроса обычно влияет наличие товаров-заменителей, дополняющих товары или услуги, а также то, сколько вы тратите на те или иные покупки. Чем больше денег уходит на потребление, тем более чувствительной будет реакция на рост стоимости конкретного продукта в вашей корзине.

Если вы знаете, что такое эластичность спроса и как её рассчитать или хотя бы примерно оценить, вы сможете прогнозировать динамику цен на нужные вам товары и услуги.

Как сэкономить на продуктах и сохранить хорошее качество