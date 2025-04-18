Что решит ЦБ 25 апреля: снизит ключевую ставку или подождёт. Прогнозы экспертов

Банк России 25 апреля проведёт очередное заседание по ключевой ставке. Хотя инфляция, по данным Росстата, замедляется, большинство аналитиков уверены: Центробанк не будет торопиться со смягчением денежно-кредитных условий. Тем не менее смена риторики и постепенное снижение ставки с лета остаются в сценарии. Разбираемся, что сейчас может повлиять на решение регулятора и каким оно будет.

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Смена риторики

Большинство аналитиков сходятся во мнении: в апреле ставка ещё сохранится на уровне 21%. Однако Центробанк может смягчить словесный сигнал и перейти от «умеренно жёсткого» к «нейтральному». Это значит, что на будущих заседаниях, то есть с мая и далее, возможны разные варианты. Среди них как сохранение ставки, так и её снижение или даже повышение. Всё будет зависеть от макроэкономических данных по стране и ситуации в мире.

В первом квартале инфляция замедлилась, причём это произошло с опережением февральского прогноза ЦБ, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Согласно данным Росстата, с начала до середины апреля цены выросли на 0,27%, а с начала года — на 3%.

Изменение цен за первые две недели апреля демонстрирует, что годовая инфляция осталась на уровне конца марта и составила 10,34%, если рассчитывать её по недельной динамике. Такой подход использует Центробанк.

Однако сезонно-сглаженная инфляция в марте, то есть в пересчёте на год, составила 7,1 против 10,3% в январе, указывает Беленькая.

Замедление инфляции во многом связано с укреплением рубля, устойчивость которого в условиях торговых войн и снижения цен на нефть не так очевидна. По оценкам аналитиков ЦБ, с очисткой от влияния валютного курса рост цен в марте и за первые три месяца в целом был бы близок к 10%, — отмечает эксперт.

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Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк соглашается с тем, что ЦБ вряд ли пойдёт на снижение ставки в апреле. Она также обращает внимание на «неустойчивую» динамику инфляции, указывая причиной укрепление рубля.

Российская валюта усилила свои позиции к мировым более чем на 20% с начала года. Без учёта валютного курса темп роста цен в марте мог бы быть 10%, соглашается Ващелюк с подсчётами экспертов Центробанка. Но если бы курс доллара оставался в районе 100–105 рублей, то Банк России мог бы даже повысить ключевую ставку, рассуждает аналитик УК «Первая».

Снижение инфляции, по данным Росстата, наблюдается прежде всего в непродовольственном сегменте. В частности, подешевели автомобили, электроника, техника. В этой группе текущая инфляция с коррекцией на сезонность уже ниже 4%.

Это связано не только с укреплением рубля, но и с тем, что замедление кредитования физлиц выглядит более устойчивым, считает Ващелюк. По данным ЦБ, только выдача ипотечных кредитов сократилась в феврале на 1,9%, а в январе — на 1,7%. Необеспеченное кредитование показало нулевой рост.

Торговые войны и снижение цен на нефть

Ещё одна причина осторожности ЦБ, по мнению опрошенных «Рамблером» экспертов, — это усиление внешних рисков. Все они создают проинфляционное давление. На фоне развивающихся торговых войн между США и Китаем, а также снижения глобального спроса снижаются цены на нефть.

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8 апреля стоимость нефти марки Brent опустилась до 63,15 доллара за баррель, а WTI — до 58,95 доллара за баррель. Это были самые низкие показатели с 2021 года. К середине апреля наблюдалось только частичное восстановление цен. 17 апреля Brent торговалась на уровне 66,4 доллара за баррель, а WTI — 63,13.

Беленькая предупреждает: из-за рисков со стороны мировой экономики инфляция может ускориться, так как рубль может ослабеть, а инфляционные ожидания — повыситься. К апрелю они опустились до 12,9%, это минимальное значение с сентября прошлого года.

Продолжается снижение и ценовых ожиданий предприятий. Последние два месяца они находятся вблизи минимумов 2024 года (до 19,8%, по данным ЦБ), однако остаются существенно выше, чем в 2017–2019 годах, когда инфляция была вблизи цели 4%.

В связи с этим Беленькая напоминает о «рисковом сценарии», который рассчитывали в Банке России. Если он будет реализовываться, то инфляция может достичь уровня 13–15%, а ключевая ставка — до 25%. По мнению эксперта, такой сценарий пока маловероятен. Но ЦБ не станет снижать ставку до тех пор, пока не убедится, что внешняя ситуация точно стабилизировалась.

Пока что мировые рынки неустойчивы из-за введения торговых пошлин со стороны США и ответных мер со стороны Китая. Торговые войны могут иметь и дезинфляционные последствия, считает Наталья Ващелюк.

Цены на импорт для России могут уменьшиться в случае переориентации экспорта китайских товаров на другие рынки. Вероятно, потребуется время, чтобы понять, какой эффект будет преобладать, — поясняет эксперт.

Оттепель летом

Если на заседании в апреле Центробанк сохранит ставку на текущем уровне (21%), то уже летом можно ожидать первый шаг к её снижению. Об этом говорят все опрошенные «Рамблером» эксперты.

По словам главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, Банк России уже сейчас располагает «запасом» около 2 процентных пунктов для снижения ключевой ставки. Банковский сектор начал уменьшать доходности депозитов — спрос на кредиты слабый, потому что дорогие займы обслуживать тяжело, объясняет эксперт.

Илья Федоров допускает и другой, исследовательский путь: ЦБ может снизить ставку уже сейчас и посмотреть, что будет дальше. Наталья Ващелюк видит два сценария. Первый: если рубль останется сильным, ключевую ставку могут снизить уже в июне. Второй: если российская валюта ослабнет — снижение перенесут на июль.

Ольга Беленькая также указывает на июнь-июль как наиболее возможный момент начала смягчения денежно-кредитной политики. По прогнозу эксперта, к концу года ключевая ставка может снизиться до 16%, но «ситуация со сроками выглядит менее определённой из-за внешних шоков».

Что думает ЦБ

В своих обзорах и аналитических материалах Банк России остаётся осторожным. Он подчёркивает: чтобы вернуться к цели по инфляции в 4%, потребуется продолжительный период жёсткой политики. Более того, регулятор может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки, если будут расти инфляционные риски.

Текущая ключевая ставка (21%) уже оказывает охлаждающее воздействие на экономику. По данным ЦБ, рынок труда демонстрирует признаки замедления, а деловая активность в марте снизилась в обрабатывающей промышленности и стагнировала в секторе услуг.

ЦБ всё чаще упоминает о «начале постепенного выхода экономики из фазы перегрева». Но признаков устойчивого охлаждения ещё недостаточно, чтобы говорить о стагнации.

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