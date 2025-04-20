Что такое доходы, и как их можно увеличить

Доходы — это деньги, ценности и выгоды, получаемые человеком, предприятием или госбюджетом за определённый период. Говоря проще, это поступления: заработная плата, проценты по вкладу, выручка от реализации. Рассказываем, какими бывают доходы и как их можно увеличить.

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Какими бывают доходы

Виды доходов разделяют в зависимости от того, кому они достаются: государству, организации или обычному человеку.

Доходы бюджета (государственные)

Включают налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления (ст. 41 БК РФ). К первым относятся пополнения государственного бюджета от налогов, сборов, а также начисленных на них штрафных санкций. Неналоговые формируются за счёт поступлений:

К безвозмездным поступлениям относят субсидии, добровольные пожертвования и другие пополнения бюджета (п. 4 ст. 41 БК РФ).

Доходы организаций

Делятся на поступления от продажи товаров и услуг, а также внереализационные доходы (ст. 248 НК РФ). К первой группе относится выручка от основной деятельности. Ко второй — другие пополнения, например банковские проценты, арендные платежи при сдаче недвижимости.

Виды доходов физлиц

Для планирования личного бюджета важно знать не только, что такое доходы, но и каких видов они бывают. Поступления граждан делят по источникам, по типу, по налогообложению.

По источнику получения

Трудовые доходы. Включают все платежи, которые работодатели выплачивают работникам за их труд.

Включают все платежи, которые работодатели выплачивают работникам за их труд. От предпринимательства. Это выручка индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Это выручка индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Инвестиционная выручка. Подразумевает пополнения, которые приносят вложения в различные финансовые инструменты: акции, облигации, драгоценные металлы.

Подразумевает пополнения, которые приносят вложения в различные финансовые инструменты: акции, облигации, драгоценные металлы. Социальные выплаты. К этому виду относят пенсии, пособия и прочие меры социальной поддержки. Такие выплаты составляют доходы пенсионеров, многодетных семей и других категорий граждан.

К этому виду относят пенсии, пособия и прочие меры социальной поддержки. Такие выплаты составляют доходы пенсионеров, многодетных семей и других категорий граждан. Прочие поступления. Включают подарки, наследство, лотерейные выигрыши и другие разовые поступления.

По типу

Активный доход. Он требует вашего непосредственного участия. Вы получаете деньги за собственный труд и потраченное время. Примеры: зарплата, комиссионные, гонорары.

Он требует вашего непосредственного участия. Вы получаете деньги за собственный труд и потраченное время. Примеры: зарплата, комиссионные, гонорары. Пассивный доход. Поступает даже тогда, когда вы не прикладываете никаких усилий. Примеры: прибыль с ценных бумаг, проценты по вкладу.

По налогообложению

Доходы бывают облагаемыми и необлагаемыми подоходным налогом (НДФЛ). В соответствии со ст. 210 НК РФ в налоговую базу включаются все доходы в денежной, натуральной формах и выгоды. Среди них:

заработная плата;

поступления от сдачи жилья;

выручка от реализации имущества;

доходы от сделок с ценными бумагами.

От налогов освобождается выручка от реализации имущества, если оно находилось в вашей собственности более трёх лет, наследство, государственные пособия. Полный перечень указан в ст. 217 НК РФ.

Чем доходы отличаются от прибыли

Доход и прибыль — разные понятия. Доходом являются все денежные поступления, полученные физлицом или организацией. А прибылью — только разница между общим доходом и расходами. Например, чистая прибыль предприятия — деньги, которые остаются в распоряжении организации по результату её работы. А прибыль от инвестиций показывает, сколько трейдер заработал на сделке.

Другие виды доходов физлиц

Постоянные и непостоянные

Постоянными считаются доходы, получаемые регулярно за конкретный промежуток времени. К ним относятся:

заработная плата;

пенсия и прочие социальные выплаты;

выручка от долгосрочной сдачи недвижимости;

регулярные поступления по прочим долгосрочным договорам.

Непостоянные доходы поступают от случая к случаю или в разном размере, планировать их сложнее. К ним относят премии, заработок самозанятых, поступления от инвестиций.

Номинальные и реальные

Номинальный — вид дохода, отражающий общую сумму вашего заработка. Это все деньги, поступающие вам без учёта уровня инфляции.

Реальный доход — поступления, скорректированные на величину инфляции. Он отражает вашу покупательную способность. Этот показатель позволяет оценить изменение финансового благосостояния и стоимости жизни с течением времени.

Допустим, вы получаете зарплату 60 тысяч рублей и за последние полгода она не менялась. Но уровень инфляции за это время составил 5%. Это значит, что ваши реальные доходы сократились до 57 тысяч рублей (60 000 – 5%). То есть спустя 6 месяцев вы можете приобрести на них меньше товаров и услуг.

Как и зачем считать личную инфляцию

Влияние доходов на экономическое положение

Доходы — основа экономического благополучия и стабильности. Они:

Задают уровень жизни. Доходы формируют бюджет, позволяют тратить деньги на покупки, обучение, медицинское обслуживание. Чем они выше, тем больше возможностей для повышения уровня жизни.

Доходы формируют бюджет, позволяют тратить деньги на покупки, обучение, медицинское обслуживание. Чем они выше, тем больше возможностей для повышения уровня жизни. Позволяют сберегать и инвестировать. Доходы дают возможность делать накопления, создавать подушку безопасности. Они стимулируют инвестиционную активность, нацеленную на приумножение сбережений.

Доходы дают возможность делать накопления, создавать подушку безопасности. Они стимулируют инвестиционную активность, нацеленную на приумножение сбережений. Способствуют экономическому росту. Чем больше доходы населения, тем больше денег тратится на покупку товаров и услуг. Это способствует росту производства, созданию рабочих мест.

Для устойчивого развития экономики важно не только абсолютное увеличение доходов, но и их справедливое распределение. Рост поступлений должен сопровождаться укреплением социальной стабильности, повышением экономической активности населения.

Как увеличить свой доход

Увеличение дохода — результат системного подхода и правильных решений. Чтобы достичь цели, используйте доступные вам способы улучшения собственного благосостояния и учитесь управлять своим бюджетом.

Способы повышения доходов:

Используйте возможности повысить уровень доходов на текущем месте работы . Для этого обсудите с руководством прибавку к зарплате, повышение по службе или возьмите дополнительную нагрузку. Подготовьтесь к переговорам: изучите среднюю зарплату по рынку, вспомните свои достижения и заслуги.

. Для этого обсудите с руководством прибавку к зарплате, повышение по службе или возьмите дополнительную нагрузку. Подготовьтесь к переговорам: изучите среднюю зарплату по рынку, вспомните свои достижения и заслуги. Смените работу или поищите подработку . Разместите свое резюме на профильных сайтах по подбору кадров, просматривайте вакансии работодателей. Рассмотрите возможность подработки в свободное время. Рынок труда предлагает много возможностей, главное — не бояться и искать подходящие варианты.

. Разместите свое резюме на профильных сайтах по подбору кадров, просматривайте вакансии работодателей. Рассмотрите возможность подработки в свободное время. Рынок труда предлагает много возможностей, главное — не бояться и искать подходящие варианты. Улучшайте профессиональные навыки: посетите мастер-классы, тренинги или пройдите курсы. Это поможет вам стать более востребованным на рынке труда.

посетите мастер-классы, тренинги или пройдите курсы. Это поможет вам стать более востребованным на рынке труда. Заводите знакомства. Общайтесь в профильных чатах, участвуйте в профессиональных мероприятиях. Чем больше контактов в профильной сфере у вас будет, тем больше шансов получить интересное предложение по работе.

Общайтесь в профильных чатах, участвуйте в профессиональных мероприятиях. Чем больше контактов в профильной сфере у вас будет, тем больше шансов получить интересное предложение по работе. Используйте меры социальной поддержки. Оформите налоговый вычет за обучение, лечение, покупку жилья. Узнайте, какие ещё меры соцподдержки вам полагаются.

Оформите налоговый вычет за обучение, лечение, покупку жилья. Узнайте, какие ещё меры соцподдержки вам полагаются. Приумножайте свои накопления. Откройте вклад или вложитесь в надёжные ценные бумаги. Это поможет защитить ваши накопления от инфляции и позволит получить дополнительный источник прибыли.

Коротко

Доход — это деньги и другие выгоды, получаемые гражданами, компаниями и госбюджетом. Доходом физлиц являются зарплата, пенсия, проценты по вкладам. Доходом юрлиц — деньги от продажи продукции, внереализационные доходы. Доходом государства — налоги, сборы.

Доходы бывают активными и пассивными, постоянными и непостоянными, номинальными и реальными. Часть из них подлежит налогообложению, а другая — нет.

Уровень дохода определяет качество жизни людей, их возможности копить и инвестировать деньги. Повышение доходов на душу населения способствует экономическому росту.

Человек может улучшить собственное благосостояние путем грамотного управления личными финансами и повышения уровня доходов.

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