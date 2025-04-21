Как открыть счёт ПДС для ребёнка

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет копить деньги на долгосрочную цель, получая софинансирование от государства. Счёт ПДС можно открыть и для ребёнка. Он сможет владеть им уже с 14 лет, а распоряжаться накоплениями — с 18 лет. В чём заключаются особенности открытия счёта на ребёнка, как родителю открыть ПДС на детей, рассказал «Рамблеру» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

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Как работает ПДС на ребёнка

ПДС можно заключать в пользу детей. Договор в таком случае оформляется на имя родителя, который остаётся держателем счёта до совершеннолетия ребёнка, рассказал Беляков.

Программа работает по своему обычному принципу:

Родитель заключает договор с одним из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). НПФ открывает инвестиционный счёт. Родитель пополняет счёт — делает взносы. Государство софинансирует вложения ежегодно в первые 10 лет. НПФ вкладывает эти деньги в надёжные активы и начисляет на счёт доход от инвестиций. Совершеннолетний ребёнок забирает деньги спустя 15 лет или раньше при особых жизненных ситуациях (дорогое лечение или потеря кормильца).

Существует лимит на максимальный размер государственного софинансирования для каждого участника — это 36 тысяч рублей в год. Если человек пойдёт и оформит два договора — на себя и на ребёнка, — то суммарно по ним он получит от государства всё равно не более этой суммы. Она будет распределена между двумя счетами, подчеркнул Беляков.

Минфин в сотрудничестве с НАПФ уже работает над тем, чтобы расширить ПДС специальными семейными опциями. В частности, детские счета планируют выделить в отдельную категорию. Так средства на счету несовершеннолетнего будут считаться его самостоятельными накоплениями и софинансирование будет начисляться каждому ребёнку отдельно. Сергей Беляков Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Новые детские счета ПДС будут более защищены: деньги с них не смогут быть использованы для погашения финансовых обязательств родителей и будут доступны только ребёнку по достижении им совершеннолетия, поделился Беляков. Сейчас же родитель, который заключил договор в пользу своего ребёнка, вправе досрочно закрыть договор и забрать свои личные денежные средства, кроме софинансирования от государства и переведённых пенсионных накоплений.

Как родителю оформить ПДС на ребёнка

Заключение договора долгосрочных сбережений в пользу ребёнка — это стандартная процедура, которая почти не отличается от оформления договора на взрослого человека — себя или на любое третье лицо.

Чтобы открыть счёт ПДС ребёнку:

Шаг 1. Определитесь, в каком негосударственном пенсионном фонде вы хотите открыть счёт. Учитывайте, что не все НПФ предлагают возможность оформить договор ПДС на третье лицо. Условия программы можно проверить на сайте конкретного фонда.

Шаг 2. Подайте заявку на заключение договора ПДС через сайт фонда или лично в офисе НПФ. Для открытия счёта понадобятся:

паспорт родителя;

СНИЛС родителя;

ИНН родителя;

свидетельство о рождении ребёнка;

СНИЛС ребёнка (если имеется);

ИНН ребёнка (если имеется).

Когда ребёнок сможет распоряжаться средствами ПДС

Ребёнок, в пользу которого был заключен договор долгосрочных сбережений, станет владельцем счёта в 14 лет. Но снять деньги со счёта он сможет лишь в момент совершеннолетия, то есть с 18 лет.

При закрытии детского счёта ребёнок получит возможность открыть себе уже взрослый счёт ПДС. Для его пополнения владелец сможет полностью или частично использовать сформированные накопления со своего детского счёта. Сергей Беляков Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Коротко

Родитель может заключить договор ПДС в пользу ребёнка, но оформить документ ему придётся на себя. Ребёнок станет владельцем счёта в 14 лет, а распоряжаться деньгами сможет с 18 лет.

Лимит софинансирования от государства на одного участника программы составляет 36 тысяч рублей в год. Если родитель заключает два договора ПДС — на себя и на ребёнка — сумма не увеличивается, поскольку документы оформлены на одного человека. Доплата будет делиться между двумя счетами.

Не каждый НПФ предлагает возможность заключить договор в пользу ребёнка.

Из документов при оформлении договора ПДС в пользу ребёнка родителю понадобятся: собственный паспорт, СНИЛС и ИНН, а также свидетельство о рождении ребёнка и — при наличии — его СНИЛС и ИНН.

Когда ребёнок вырастет, он сможет оформить на себя ПДС и получить по нему софинансирование от государства в полном объёме.

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