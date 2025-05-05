Денежное обращение: как циркулируют деньги

Ирина Агальцова

Денежное обращение — процесс циркуляции наличных и безналичных средств. С его помощью мы покупаем товары и услуги, совершаем платежи, получаем зарплату, берём займы и гасим долги. Оно обеспечивает производство и способствует перераспределению ресурсов в обществе. Рассмотрим понятие и особенности денежного обращения, как формируется денежная масса, как и кем регулируется денежное обращение в России.

Денежное обращение: как циркулируют деньги
© Рамблер

Денежное обращение: суть и формы

Денежное обращение — это непрерывный процесс движения денежных средств в экономике страны. Оно включает всю совокупность операций, связанных с использованием денег гражданами, предприятиями и государством для обмена товарами, услугами, уплаты налогов, совершения сделок и накопления сбережений.

Денежное обращение обеспечивает бесперебойность экономического оборота, поддерживает функционирование рынка товаров и услуг, влияет на уровень инфляции и общий экономический климат в стране.

Спрос на деньги появляется:

  • При совершении покупок. Чем больше валовый внутренний продукт (ВВП) страны, тем больше денег требуется для покупок. ВВП — стоимость всех товаров и услуг в государстве.
  • При формировании накоплений. К накоплениям относятся не только вклады клиентов банков, но также средства, размещённые в ценных бумагах, государственные запасы.

Обращение денег происходит в наличной и безналичной формах. Оба варианта имеют свои особенности.

Наличное обращение

Наличное денежное обращение — движение банкнот и монет между участниками рыночного взаимодействия. Этот вид оборота подразумевает прямую передачу денежных средств в обмен на товары, услуги, оплату труда, выплату пенсий, стипендий и платежей.

Объём наличной денежной массы РФ на начало 2025 года составляет 18,6 триллиона рублей. По сравнению с 2024 годом он вырос на 1,1%. По данным ЦБ РФ, указанным в программе по развитию наличного денежного обращения до конца 2025 года, около 55% россиян не готовы отказаться от использования наличных. Это обусловлено следующими причинами:

  • Независимость от платёжной инфраструктуры. Наличные можно использовать там, где нет интернета или при отключённом электричестве.
  • Востребованность со стороны некоторых социальных групп. Наличные предпочитают использовать люди старшего возраста, граждане с плохим зрением, сельские жители.

На 1 января 2025 года больше всего в обращении банкнот номиналом 5 тысяч рублей (38%), 100 рублей (16%) и 1 тысяча рублей (15%).

© www.cbr.ru

Обращение наличных регулируется ГК РФ, законом № 86-ФЗ, указанием ЦБ РФ № 5348-У.

Безналичное обращение

Безналичное денежное обращение — циркуляция денежных средств по счетам юридических и физических лиц, государственных органов власти. Сегодня этот вид расчётов является самым распространённым. В России на его долю приходится 86% всех платежей.

Формы безналичных транзакций указаны в п. 1 ст. 862 ГК РФ. К ним относятся:

  • Платёжное поручение. Покупатель поручает банку перевести деньги со своего счёта.
  • Инкассо. Продавец самостоятельно запрашивает списание оплаты со счёта покупателя.
  • Аккредитив. Сумма операции замораживается на специальном счёте. После исполнения сторонами сделки своих обязательств её переводят на счёт получателя.
  • Чек. Это документ, который оформляет плательщик. На его основании банк переводит деньги тому, кто его предъявил.
  • Банковские карты. Они привязаны к банковским счетам их владельцев. При использовании карты в банк поступает информация о списании и он осуществляет платёж.

Основные нормативные акты, регулирующие безналичное обращение: Гражданский кодекс РФ, федеральный закон № 86-ФЗ, положение ЦБ № 762-П, закон № 161-ФЗ.

Денежная масса как основной элемент денежного обращения

Сегодня количественным показателем оборота денег выступает денежная масса. Этот показатель отражает количество денег в обращении. Не только тех, которыми непосредственно располагают юридические и физические лица, но и тех, которые расположены на депозитных счетах, вложены в облигации и другие инструменты. В правильно функционирующей экономике наблюдается естественный рост объёма денежной массы в обращении.

На 1 марта 2025 года денежная масса в России оценивалась в 117,7 триллиона рублей. По сравнению с началом года показатель вырос на 0,4%. А если сопоставить с соответствующим месяцем предыдущего года — на 18,4%.

© www.cbr.ru

Структура денежной массы

Деньги, заключённые в разную форму, имеют различную ликвидность. Например, наличными вы можете воспользоваться в любое время, поэтому их ликвидность самая высокая. А ликвидность средств, лежащих на вкладе, ниже. Чтобы использовать их, сначала нужно закрыть депозит, перевести деньги на расчётный счёт, а только потом тратить.

В зависимости от степени ликвидности денежные средства делят на группы, которые называются агрегатами. В России выделяют следующие агрегаты:

  • М0. Включает всю наличность. Не учитывает деньги в кассах ЦБ и кредитных учреждений.
  • М1. М0 + деньги на банковских счетах: текущих, расчётных, карточных.
  • М2. М1 + средства на депозитах.
  • М2Х. М2 + депозиты в зарубежной валюте и долговые ценные бумаги.

По состоянию на 1 марта 2025 года в России М0 составляет 16,6 триллиона рублей, М1 — 51,6 триллиона рублей, М2 — 117,7 триллиона рублей, М2Х — 130,2 триллиона рублей. Основным агрегатом, по которому отслеживают динамику массы денег в нашей стране, является М2.

© www.cbr.ru

Формирование денежной массы

Когда государство создаёт условия для повышения внутреннего спроса, выходит на новые рынки, ему необходимо наращивать объём денежных средств. Этим и объясняется рост массы денег.

Упрощённо схема работает так:

Объём денежной массы увеличивается.

Компании получают больше денег в виде кредитов, субсидий.

Повышается объём производства товарной продукции.

Увеличивается оборот товаров.

Прибыль организаций, а значит, и зарплаты сотрудников растут.

Повышается спрос на товары и услуги.

Источниками наращивания денежной массы выступают пониженная ключевая ставка, приобретение гособлигаций, снижение резервных требований для кредитных организаций, рост госбюджета.

Например, при снижении ключевой ставки компаниям становятся доступнее кредиты. Организации берут их и покупают оборудование, платят зарплату, расплачиваются с поставщиками. Таким образом денежные средства поступают в обращение.

Рост денежной массы способствует развитию экономики. Однако завышенное количество денег в обороте может привести к инфляции: когда производство товаров и услуг отстаёт от уровня спроса, повышаются цены.

Как Центробанк регулирует денежное обращение

Центробанк — главный банк государства. Он обладает дополнительными привилегиями и выполняет несвойственные обычным кредитным учреждениям функции. В части регулирования денежного обращения он занимается:

  • выпуском денег, необходимых для обращения;
  • разработкой правил хранения и транспортировки наличности для кредитных учреждений;
  • формированием правил денежных расчётов в РФ;
  • надзором за отечественной системой платежей;
  • разработкой признаков подлинности банкнот и монет;
  • контролем за деятельностью кредитных учреждений, страховых компаний.

Деятельность Центробанка регулирует закон № 86-ФЗ.

Особенности денежного обращения между разными субъектами

В системе движения денег участвуют следующие основные субъекты:

  • физические лица;
  • юрлица;
  • государство.

Обычные люди, не занимающиеся коммерческой деятельностью, могут осуществлять расчёты как наличными, так и безналичными деньгами без каких-либо ограничений по сумме.

Для юридических лиц действуют ограничение: наличными можно оплачивать не более 100 тысяч рублей в рамках одного договора. Основные взаиморасчёты между компаниями должны происходить в безналичном порядке.

Кроме этого организации должны соблюдать кассовый лимит, который представляет собой максимальную сумму наличных, хранящихся в кассе компании на конец дня. Все средства сверх него должны сдаваться в банк.

Сумма лимита рассчитывается индивидуально. Она зависит от объёма операций фирмы, режима работы компании и других специфических особенностей бизнеса.

Ключевым звеном в процессе денежного обращения выступает государство. За счёт налоговых отчислений формируется госбюджет, затем он распределяется и поступает в экономику.

Корпоративный сектор интегрирован в эту систему через механизм государственных закупок: компании участвуют в тендерах и поставляют товары и услуги для государственных нужд.

Коротко

Денежное обращение — циркуляция наличных и безналичных денежных средств, обеспечивающая покупку и продажу товаров и услуг, получение зарплаты, выплату пособий, другие экономические отношения.

Основным элементом оборота денег является денежная масса. Это все деньги, находящиеся в обороте. В развивающейся экономике этот показатель должен расти.

Контроль и регулирование финансовой системы осуществляет Центробанк. Он следит за банками, микрофинансовыми и страховыми компаниями, выпускает деньги и выполняет другие функции.

Главные субъекты денежного оборота: граждане, компании и государство. Они могут осуществлять расчёты в наличной и безналичной формах. Однако государство накладывает ограничения на использование наличных юрлицами.

Что такое эластичность спроса: по цене товара, предложения, изменение и факторы эластичности

Финансовая грамотность