Денежное обращение: как циркулируют деньги

Денежное обращение — процесс циркуляции наличных и безналичных средств. С его помощью мы покупаем товары и услуги, совершаем платежи, получаем зарплату, берём займы и гасим долги. Оно обеспечивает производство и способствует перераспределению ресурсов в обществе. Рассмотрим понятие и особенности денежного обращения, как формируется денежная масса, как и кем регулируется денежное обращение в России.

Денежное обращение: суть и формы

Денежное обращение — это непрерывный процесс движения денежных средств в экономике страны. Оно включает всю совокупность операций, связанных с использованием денег гражданами, предприятиями и государством для обмена товарами, услугами, уплаты налогов, совершения сделок и накопления сбережений.

Денежное обращение обеспечивает бесперебойность экономического оборота, поддерживает функционирование рынка товаров и услуг, влияет на уровень инфляции и общий экономический климат в стране.

Спрос на деньги появляется:

При совершении покупок. Чем больше валовый внутренний продукт (ВВП) страны, тем больше денег требуется для покупок. ВВП — стоимость всех товаров и услуг в государстве.

Чем больше валовый внутренний продукт (ВВП) страны, тем больше денег требуется для покупок. ВВП — стоимость всех товаров и услуг в государстве. При формировании накоплений. К накоплениям относятся не только вклады клиентов банков, но также средства, размещённые в ценных бумагах, государственные запасы.

Обращение денег происходит в наличной и безналичной формах. Оба варианта имеют свои особенности.

Наличное обращение

Наличное денежное обращение — движение банкнот и монет между участниками рыночного взаимодействия. Этот вид оборота подразумевает прямую передачу денежных средств в обмен на товары, услуги, оплату труда, выплату пенсий, стипендий и платежей.

Объём наличной денежной массы РФ на начало 2025 года составляет 18,6 триллиона рублей. По сравнению с 2024 годом он вырос на 1,1%. По данным ЦБ РФ, указанным в программе по развитию наличного денежного обращения до конца 2025 года, около 55% россиян не готовы отказаться от использования наличных. Это обусловлено следующими причинами:

Независимость от платёжной инфраструктуры. Наличные можно использовать там, где нет интернета или при отключённом электричестве.

Востребованность со стороны некоторых социальных групп. Наличные предпочитают использовать люди старшего возраста, граждане с плохим зрением, сельские жители.

На 1 января 2025 года больше всего в обращении банкнот номиналом 5 тысяч рублей (38%), 100 рублей (16%) и 1 тысяча рублей (15%).

© www.cbr.ru

Обращение наличных регулируется ГК РФ, законом № 86-ФЗ, указанием ЦБ РФ № 5348-У.

Безналичное обращение

Безналичное денежное обращение — циркуляция денежных средств по счетам юридических и физических лиц, государственных органов власти. Сегодня этот вид расчётов является самым распространённым. В России на его долю приходится 86% всех платежей.

Формы безналичных транзакций указаны в п. 1 ст. 862 ГК РФ. К ним относятся:

Платёжное поручение. Покупатель поручает банку перевести деньги со своего счёта.

Покупатель поручает банку перевести деньги со своего счёта. Инкассо. Продавец самостоятельно запрашивает списание оплаты со счёта покупателя.

Продавец самостоятельно запрашивает списание оплаты со счёта покупателя. Аккредитив. Сумма операции замораживается на специальном счёте. После исполнения сторонами сделки своих обязательств её переводят на счёт получателя.

Сумма операции замораживается на специальном счёте. После исполнения сторонами сделки своих обязательств её переводят на счёт получателя. Чек. Это документ, который оформляет плательщик. На его основании банк переводит деньги тому, кто его предъявил.

Это документ, который оформляет плательщик. На его основании банк переводит деньги тому, кто его предъявил. Банковские карты. Они привязаны к банковским счетам их владельцев. При использовании карты в банк поступает информация о списании и он осуществляет платёж.

Основные нормативные акты, регулирующие безналичное обращение: Гражданский кодекс РФ, федеральный закон № 86-ФЗ, положение ЦБ № 762-П, закон № 161-ФЗ.

Денежная масса как основной элемент денежного обращения

Сегодня количественным показателем оборота денег выступает денежная масса. Этот показатель отражает количество денег в обращении. Не только тех, которыми непосредственно располагают юридические и физические лица, но и тех, которые расположены на депозитных счетах, вложены в облигации и другие инструменты. В правильно функционирующей экономике наблюдается естественный рост объёма денежной массы в обращении.

На 1 марта 2025 года денежная масса в России оценивалась в 117,7 триллиона рублей. По сравнению с началом года показатель вырос на 0,4%. А если сопоставить с соответствующим месяцем предыдущего года — на 18,4%.

© www.cbr.ru

Структура денежной массы

Деньги, заключённые в разную форму, имеют различную ликвидность. Например, наличными вы можете воспользоваться в любое время, поэтому их ликвидность самая высокая. А ликвидность средств, лежащих на вкладе, ниже. Чтобы использовать их, сначала нужно закрыть депозит, перевести деньги на расчётный счёт, а только потом тратить.

В зависимости от степени ликвидности денежные средства делят на группы, которые называются агрегатами. В России выделяют следующие агрегаты:

М0. Включает всю наличность. Не учитывает деньги в кассах ЦБ и кредитных учреждений.

М1. М0 + деньги на банковских счетах: текущих, расчётных, карточных.

М2. М1 + средства на депозитах.

М2Х. М2 + депозиты в зарубежной валюте и долговые ценные бумаги.

По состоянию на 1 марта 2025 года в России М0 составляет 16,6 триллиона рублей, М1 — 51,6 триллиона рублей, М2 — 117,7 триллиона рублей, М2Х — 130,2 триллиона рублей. Основным агрегатом, по которому отслеживают динамику массы денег в нашей стране, является М2.

© www.cbr.ru

Формирование денежной массы

Когда государство создаёт условия для повышения внутреннего спроса, выходит на новые рынки, ему необходимо наращивать объём денежных средств. Этим и объясняется рост массы денег.

Упрощённо схема работает так:

Объём денежной массы увеличивается.

Компании получают больше денег в виде кредитов, субсидий.

Повышается объём производства товарной продукции.

Увеличивается оборот товаров.

Прибыль организаций, а значит, и зарплаты сотрудников растут.

Повышается спрос на товары и услуги.

Источниками наращивания денежной массы выступают пониженная ключевая ставка, приобретение гособлигаций, снижение резервных требований для кредитных организаций, рост госбюджета.

Например, при снижении ключевой ставки компаниям становятся доступнее кредиты. Организации берут их и покупают оборудование, платят зарплату, расплачиваются с поставщиками. Таким образом денежные средства поступают в обращение.

Рост денежной массы способствует развитию экономики. Однако завышенное количество денег в обороте может привести к инфляции: когда производство товаров и услуг отстаёт от уровня спроса, повышаются цены.

Как Центробанк регулирует денежное обращение

Центробанк — главный банк государства. Он обладает дополнительными привилегиями и выполняет несвойственные обычным кредитным учреждениям функции. В части регулирования денежного обращения он занимается:

выпуском денег, необходимых для обращения;

разработкой правил хранения и транспортировки наличности для кредитных учреждений;

формированием правил денежных расчётов в РФ;

надзором за отечественной системой платежей;

разработкой признаков подлинности банкнот и монет;

контролем за деятельностью кредитных учреждений, страховых компаний.

Деятельность Центробанка регулирует закон № 86-ФЗ.

Особенности денежного обращения между разными субъектами

В системе движения денег участвуют следующие основные субъекты:

физические лица;

юрлица;

государство.

Обычные люди, не занимающиеся коммерческой деятельностью, могут осуществлять расчёты как наличными, так и безналичными деньгами без каких-либо ограничений по сумме.

Для юридических лиц действуют ограничение: наличными можно оплачивать не более 100 тысяч рублей в рамках одного договора. Основные взаиморасчёты между компаниями должны происходить в безналичном порядке.

Кроме этого организации должны соблюдать кассовый лимит, который представляет собой максимальную сумму наличных, хранящихся в кассе компании на конец дня. Все средства сверх него должны сдаваться в банк.

Сумма лимита рассчитывается индивидуально. Она зависит от объёма операций фирмы, режима работы компании и других специфических особенностей бизнеса.

Ключевым звеном в процессе денежного обращения выступает государство. За счёт налоговых отчислений формируется госбюджет, затем он распределяется и поступает в экономику.

Корпоративный сектор интегрирован в эту систему через механизм государственных закупок: компании участвуют в тендерах и поставляют товары и услуги для государственных нужд.

Коротко

Денежное обращение — циркуляция наличных и безналичных денежных средств, обеспечивающая покупку и продажу товаров и услуг, получение зарплаты, выплату пособий, другие экономические отношения.

Основным элементом оборота денег является денежная масса. Это все деньги, находящиеся в обороте. В развивающейся экономике этот показатель должен расти.

Контроль и регулирование финансовой системы осуществляет Центробанк. Он следит за банками, микрофинансовыми и страховыми компаниями, выпускает деньги и выполняет другие функции.

Главные субъекты денежного оборота: граждане, компании и государство. Они могут осуществлять расчёты в наличной и безналичной формах. Однако государство накладывает ограничения на использование наличных юрлицами.

Что такое эластичность спроса: по цене товара, предложения, изменение и факторы эластичности