Денежное обращение: как циркулируют деньги
Денежное обращение — процесс циркуляции наличных и безналичных средств. С его помощью мы покупаем товары и услуги, совершаем платежи, получаем зарплату, берём займы и гасим долги. Оно обеспечивает производство и способствует перераспределению ресурсов в обществе. Рассмотрим понятие и особенности денежного обращения, как формируется денежная масса, как и кем регулируется денежное обращение в России.
Денежное обращение: суть и формы
Денежное обращение — это непрерывный процесс движения денежных средств в экономике страны. Оно включает всю совокупность операций, связанных с использованием денег гражданами, предприятиями и государством для обмена товарами, услугами, уплаты налогов, совершения сделок и накопления сбережений.
Денежное обращение обеспечивает бесперебойность экономического оборота, поддерживает функционирование рынка товаров и услуг, влияет на уровень инфляции и общий экономический климат в стране.
Спрос на деньги появляется:
- При совершении покупок. Чем больше валовый внутренний продукт (ВВП) страны, тем больше денег требуется для покупок. ВВП — стоимость всех товаров и услуг в государстве.
- При формировании накоплений. К накоплениям относятся не только вклады клиентов банков, но также средства, размещённые в ценных бумагах, государственные запасы.
Обращение денег происходит в наличной и безналичной формах. Оба варианта имеют свои особенности.
Наличное обращение
Наличное денежное обращение — движение банкнот и монет между участниками рыночного взаимодействия. Этот вид оборота подразумевает прямую передачу денежных средств в обмен на товары, услуги, оплату труда, выплату пенсий, стипендий и платежей.
Объём наличной денежной массы РФ на начало 2025 года составляет 18,6 триллиона рублей. По сравнению с 2024 годом он вырос на 1,1%. По данным ЦБ РФ, указанным в программе по развитию наличного денежного обращения до конца 2025 года, около 55% россиян не готовы отказаться от использования наличных. Это обусловлено следующими причинами:
- Независимость от платёжной инфраструктуры. Наличные можно использовать там, где нет интернета или при отключённом электричестве.
- Востребованность со стороны некоторых социальных групп. Наличные предпочитают использовать люди старшего возраста, граждане с плохим зрением, сельские жители.
На 1 января 2025 года больше всего в обращении банкнот номиналом 5 тысяч рублей (38%), 100 рублей (16%) и 1 тысяча рублей (15%).
Обращение наличных регулируется ГК РФ, законом № 86-ФЗ, указанием ЦБ РФ № 5348-У.
Безналичное обращение
Безналичное денежное обращение — циркуляция денежных средств по счетам юридических и физических лиц, государственных органов власти. Сегодня этот вид расчётов является самым распространённым. В России на его долю приходится 86% всех платежей.
Формы безналичных транзакций указаны в п. 1 ст. 862 ГК РФ. К ним относятся:
- Платёжное поручение. Покупатель поручает банку перевести деньги со своего счёта.
- Инкассо. Продавец самостоятельно запрашивает списание оплаты со счёта покупателя.
- Аккредитив. Сумма операции замораживается на специальном счёте. После исполнения сторонами сделки своих обязательств её переводят на счёт получателя.
- Чек. Это документ, который оформляет плательщик. На его основании банк переводит деньги тому, кто его предъявил.
- Банковские карты. Они привязаны к банковским счетам их владельцев. При использовании карты в банк поступает информация о списании и он осуществляет платёж.
Основные нормативные акты, регулирующие безналичное обращение: Гражданский кодекс РФ, федеральный закон № 86-ФЗ, положение ЦБ № 762-П, закон № 161-ФЗ.
Денежная масса как основной элемент денежного обращения
Сегодня количественным показателем оборота денег выступает денежная масса. Этот показатель отражает количество денег в обращении. Не только тех, которыми непосредственно располагают юридические и физические лица, но и тех, которые расположены на депозитных счетах, вложены в облигации и другие инструменты. В правильно функционирующей экономике наблюдается естественный рост объёма денежной массы в обращении.
На 1 марта 2025 года денежная масса в России оценивалась в 117,7 триллиона рублей. По сравнению с началом года показатель вырос на 0,4%. А если сопоставить с соответствующим месяцем предыдущего года — на 18,4%.
Структура денежной массы
Деньги, заключённые в разную форму, имеют различную ликвидность. Например, наличными вы можете воспользоваться в любое время, поэтому их ликвидность самая высокая. А ликвидность средств, лежащих на вкладе, ниже. Чтобы использовать их, сначала нужно закрыть депозит, перевести деньги на расчётный счёт, а только потом тратить.
В зависимости от степени ликвидности денежные средства делят на группы, которые называются агрегатами. В России выделяют следующие агрегаты:
- М0. Включает всю наличность. Не учитывает деньги в кассах ЦБ и кредитных учреждений.
- М1. М0 + деньги на банковских счетах: текущих, расчётных, карточных.
- М2. М1 + средства на депозитах.
- М2Х. М2 + депозиты в зарубежной валюте и долговые ценные бумаги.
По состоянию на 1 марта 2025 года в России М0 составляет 16,6 триллиона рублей, М1 — 51,6 триллиона рублей, М2 — 117,7 триллиона рублей, М2Х — 130,2 триллиона рублей. Основным агрегатом, по которому отслеживают динамику массы денег в нашей стране, является М2.
Формирование денежной массы
Когда государство создаёт условия для повышения внутреннего спроса, выходит на новые рынки, ему необходимо наращивать объём денежных средств. Этим и объясняется рост массы денег.
Упрощённо схема работает так:
Объём денежной массы увеличивается.
Компании получают больше денег в виде кредитов, субсидий.
Повышается объём производства товарной продукции.
Увеличивается оборот товаров.
Прибыль организаций, а значит, и зарплаты сотрудников растут.
Повышается спрос на товары и услуги.
Источниками наращивания денежной массы выступают пониженная ключевая ставка, приобретение гособлигаций, снижение резервных требований для кредитных организаций, рост госбюджета.
Например, при снижении ключевой ставки компаниям становятся доступнее кредиты. Организации берут их и покупают оборудование, платят зарплату, расплачиваются с поставщиками. Таким образом денежные средства поступают в обращение.
Рост денежной массы способствует развитию экономики. Однако завышенное количество денег в обороте может привести к инфляции: когда производство товаров и услуг отстаёт от уровня спроса, повышаются цены.
Как Центробанк регулирует денежное обращение
Центробанк — главный банк государства. Он обладает дополнительными привилегиями и выполняет несвойственные обычным кредитным учреждениям функции. В части регулирования денежного обращения он занимается:
- выпуском денег, необходимых для обращения;
- разработкой правил хранения и транспортировки наличности для кредитных учреждений;
- формированием правил денежных расчётов в РФ;
- надзором за отечественной системой платежей;
- разработкой признаков подлинности банкнот и монет;
- контролем за деятельностью кредитных учреждений, страховых компаний.
Деятельность Центробанка регулирует закон № 86-ФЗ.
Особенности денежного обращения между разными субъектами
В системе движения денег участвуют следующие основные субъекты:
- физические лица;
- юрлица;
- государство.
Обычные люди, не занимающиеся коммерческой деятельностью, могут осуществлять расчёты как наличными, так и безналичными деньгами без каких-либо ограничений по сумме.
Для юридических лиц действуют ограничение: наличными можно оплачивать не более 100 тысяч рублей в рамках одного договора. Основные взаиморасчёты между компаниями должны происходить в безналичном порядке.
Кроме этого организации должны соблюдать кассовый лимит, который представляет собой максимальную сумму наличных, хранящихся в кассе компании на конец дня. Все средства сверх него должны сдаваться в банк.
Сумма лимита рассчитывается индивидуально. Она зависит от объёма операций фирмы, режима работы компании и других специфических особенностей бизнеса.
Ключевым звеном в процессе денежного обращения выступает государство. За счёт налоговых отчислений формируется госбюджет, затем он распределяется и поступает в экономику.
Корпоративный сектор интегрирован в эту систему через механизм государственных закупок: компании участвуют в тендерах и поставляют товары и услуги для государственных нужд.
Коротко
Денежное обращение — циркуляция наличных и безналичных денежных средств, обеспечивающая покупку и продажу товаров и услуг, получение зарплаты, выплату пособий, другие экономические отношения.
Основным элементом оборота денег является денежная масса. Это все деньги, находящиеся в обороте. В развивающейся экономике этот показатель должен расти.
Контроль и регулирование финансовой системы осуществляет Центробанк. Он следит за банками, микрофинансовыми и страховыми компаниями, выпускает деньги и выполняет другие функции.
Главные субъекты денежного оборота: граждане, компании и государство. Они могут осуществлять расчёты в наличной и безналичной формах. Однако государство накладывает ограничения на использование наличных юрлицами.
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