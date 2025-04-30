Как распознать зависимость от маркетплейсов и что с ней делать

Пять минут листания новинок на маркетплейсах — и вот в корзине уже лежат носки с динозаврами, кофе со скидкой и свечка с запахом свежих книг. Если в какой-то момент вы замечаете, что приложение вытягивает почти всю зарплату, пора задуматься, возможно, вы попали в ловушку цифрового шопинга. СберСова разбирается, где проходит граница между удобством и зависимостью, и как вернуть контроль над своими тратами.

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Как понять, что маркетплейсы вас затянули

Иногда покупки выглядят вполне безобидно — продавцы предлагают неплохую скидку, распродают остатки товаров, дают бонусы, которые вот-вот сгорят. Но у зависимости от онлайн-шопинга есть свои характерные признаки. Они прячутся за рациональными объяснениями и привычкой радовать себя. Как распознать, что маркетплейсы превратились для вас из удобного инструмента покупок в нечто большее:

Вы заходите «просто посмотреть» ежедневно. Скучно в пробке, очередь в магазине — и рука сама тянется к приложению. Возможно, у вас даже есть любимые разделы — новинки, «горящие товары», «до 300 рублей». Это не всегда приводит к покупкам, но формирует прочную привычку — маркетплейс как часть рутины, как замена живому общению или способ справиться со скукой. Чем чаще мы заходим — тем выше шанс, что в какой-то момент что-то попадёт в корзину. Покупки совершаются импульсивно. Вы заходите за батарейками, а выходите с пледом и набором кулинарных формочек. Импульсивные покупки — заложенная в платформу стратегия. Алгоритмы работают так, чтобы вы увидели низкую цену, таймер с обратным отсчётом и восторженные отзывы — всё это подталкивает на нерациональное решение. Вы часто используете рассрочку. «Разбей на 4 части» и «плати по чуть-чуть» звучит удобно. Такие сервисы притупляют чувство реальной цены товара. Покупатель видит не 12 тысяч рублей, а 2 тысячи в месяц — и решение о покупке принимается быстрее. Шоппинг стал способом поднять настроение. Плохой день? Новый чехол для телефона. Поссорились с кем-то? Свеча с ароматом «морозный эвкалипт». Проблема в том, что дофамин от шопинга короткий. Через полчаса после оплаты приходит облегчение, а через день — новые заботы и стресс. После покупок появляется чувство вины или раздражения. В момент оформления заказа вы чувствуете радость и предвкушение. А через пару часов — раздражение, тревогу и вопросы: «Зачем я это взял?», и «Опять потратил кучу денег на ерунду». Если покупки перестают приносить удовлетворение, но продолжаются — пора что-то с этим делать.

Интересно: по результатам опроса, около 30% россиян посещают торговые площадки ежедневно, а некоторые проводят там всё свободное время. Каждый пятый посещает страницы с товарами несколько раз в день, а 23% — несколько раз в неделю.

Как маркетплейсы заставляют нас брать больше

Часто пользователи принимают решение о покупке под влиянием эмоций, привычек и грамотно настроенных систем. В приложениях всё создано так, чтобы вы задержались подольше и ушли не с пустыми руками.

Алгоритмы не просто предлагают то, что может вам понравиться — они угадывают желания, о которых вы ещё не подумали. Как они работают:

Персональные рекомендации — на основе того, что вы искали, что лежит в корзине, что вы покупали раньше и даже того, что смотрели, но не кликнули.

— на основе того, что вы искали, что лежит в корзине, что вы покупали раньше и даже того, что смотрели, но не кликнули. «С этим часто покупают» — вы искали наушники, а вам уже подсовывают чехол, зарядку и подставку.

— вы искали наушники, а вам уже подсовывают чехол, зарядку и подставку. «Осталась одна штука!» — сигнал, что, если не купите сейчас, потом пожалеете. Хотя в реальности таких «последних штук» может быть еще десять на складе.

Особенно затягивает пользователей геймификация, когда покупки становятся игрой. Что входит в этот механизм:

Кешбэк и баллы и купоны — хочется купить и оставить отзыв, чтобы получить скидку или бонус.

— хочется купить и оставить отзыв, чтобы получить скидку или бонус. Уровни лояльности — вы на бронзовом уровне, ещё чуть-чуть до серебряного.

— вы на бронзовом уровне, ещё чуть-чуть до серебряного. Рейтинги, звёздочки — всё это добавляет ощущение соревновательности.

Маркетплейсы постарались стереть барьеры между «захотел» и «купил». А если не хватает денег — есть рассрочка. Чтобы потом не пожалеть о своих решениях, стоит иногда вовремя останавливаться: отложить покупки хотя бы на сутки, задуматься, насколько вам нужна эта вещь или просто переключить внимание на что-то другое.

Последствия шопинг-зависимости

Зависимость от маркетплейсов имеет финансовые, эмоциональные, а иногда бытовые последствия. Разбираемся, чем может обернуться увлечение шопингом.

Мелочи вырастают в дыру в бюджете. Вы тратите не десятки тысяч сразу, а вроде бы по чуть-чуть. Но в конце месяца оказывается, что несколько тысяч ушли не на продукты и ЖКХ, а на упаковку скрабов, два набора органайзеров и очередную подставку под кружку.

Вы тратите не десятки тысяч сразу, а вроде бы по чуть-чуть. Но в конце месяца оказывается, что несколько тысяч ушли не на продукты и ЖКХ, а на упаковку скрабов, два набора органайзеров и очередную подставку под кружку. Тревожность и потеря контроля. Радость от покупки быстро сменяется тревогой — «А нужно ли это было?», «А уложусь ли в бюджет?». У человека, попавшего в зависимость от покупок, снижается чувство контроля, появляется вина и стыд — особенно если вы скрываете свои траты от партнёра, семьи или не хотите открывать лишний раз банковское приложение.

Радость от покупки быстро сменяется тревогой — «А нужно ли это было?», «А уложусь ли в бюджет?». У человека, попавшего в зависимость от покупок, снижается чувство контроля, появляется вина и стыд — особенно если вы скрываете свои траты от партнёра, семьи или не хотите открывать лишний раз банковское приложение. Захламление пространства. Вы не сразу замечаете, как квартира превращается в филиал склада. Вещи лежат с бирками месяцами, купленные товары дублируются, появляется ощущение визуального шума. Вещей из категории «а вдруг пригодится» становится слишком много.

Вы не сразу замечаете, как квартира превращается в филиал склада. Вещи лежат с бирками месяцами, купленные товары дублируются, появляется ощущение визуального шума. Вещей из категории «а вдруг пригодится» становится слишком много. Проблемы в отношениях. Если вы живёте с кем-то, шопинг-зависимость быстро начинает влиять не только на вас. Возможны ссоры из-за трат, если бюджет общий. Партнёр ворчит, а вы злитесь — потому что чувствуете, что вас не понимают и осуждают просто так.

Когда шопинг становится источником проблем, а не удовольствия, стоит честно посмотреть в глаза фактам. Всё ещё можно повернуть в другую сторону — осознанность поможет взять себя в руки и избавиться от желания покупать ненужное.

Как взять себя в руки — 5 советов

Важно не просто перестать класть товары в корзину, а построить новые, здоровые отношения с шоппингом. Разбираем пять способов, как это можно сделать.

Составьте шопинг-бюджет на месяц

Покупки — это нормально. Но надо определиться, сколько вы готовы потратить без ущерба кошельку. Для этого:

заведите отдельную карту;

в начале месяца переводите туда фиксированную сумму;

всё, что хочется купить, оплачивайте ей.

Такой вариант помогает не уйти в минус и не переживать о том, что вы потратили слишком много в этом месяце.

Берите паузы

Купите завтра — не сегодня. Правило простое:

захотели что-то — добавьте в избранное;

подождите 24 часа;

если это ещё действительно нужно, покупайте.

Возможно, желание что-то взять прямо сейчас попросту пройдет. А вы экономите деньги, силы и место в шкафу.

Удалите приложение или выйдите из аккаунта

Это звучит достаточно радикально, но работает отлично, если:

приложение всегда под рукой, и вы листаете его автоматически — удалите иконку с главного экрана;

не готовы удалять — выйдите из аккаунта;

не сохраняйте данные карты и адрес ПВЗ.

Теперь, чтобы купить что-то — нужно зайти, ввести логин, пароль, карту и указать местоположение. Это поможет совершать покупки осознаннее и не заходить в приложение просто так.

Найдите хобби

Иногда пользователи выбирают что-то на маркетплейсах, чтобы избавиться от скуки, стресса или одиночества. Мир многогранен и каждый может найти себе занятие, например:

прогуляться по парку или встретиться в кафе с друзьями;

полистать фотостоки, короткие ролики в видеохостингах или новости в социальных сетях;

заняться тем, что приносит удовольствие — например, спортом, чтением, рукоделием.

Важно не просто запретить себе старую привычку, а найти новую — приятную и безопасную для кошелька.

Не используйте рассрочку на мелочи

Разбить на 4 платежа по 180 рублей — почти для всех покупок высвечивается это предложение. Почему иногда стоит отказаться:

реальная цена за товар не ощущается;

выше риск купить больше, чем надо;

платить за мимолётные радости придётся несколько месяцев.

Оставьте рассрочку для действительно больших и обдуманных вещей.

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