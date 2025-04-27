Как зарегистрироваться самозанятым в приложении «Мой налог»: пошаговая инструкция

Оформление самозанятости и уплата налога на профессиональный доход возможны без визита в налоговую инспекцию. Достаточно установить приложение «Мой налог» и зарегистрировать статус самозанятого за несколько минут. Мы разберём процесс регистрации по шагам и расскажем, как проводить основные операции в данном сервисе.

© bearfotos/Freepik; Рамблер

Как оформить самозанятость

Шаг 1. Установите приложение «Мой налог» на телефон. Оно доступно для любых операционных систем и даже в зарубежных магазинах приложений, таких как App Store и AppGallery.

Шаг 2. После того как скачали приложение, войдите в него и выберите «Стать самозанятым».

© Приложение «Мой налог»

Шаг 3. В приложении появится три варианта регистрации. Рассмотрим каждый вариант подробнее. После её прохождения одним из перечисленных способов вы будете зарегистрированы в статусе самозанятого.

© Приложение «Мой налог»

Первый способ — регистрация по паспорту гражданина России — самый сложный. Он проходит в пять этапов:

Введите номер телефона и код, который придёт в виде СМС. Укажите регион, в котором работаете. Он может не совпадать с местом прописки. Наведите камеру телефона на паспорт. Программа автоматически считает данные. Убедитесь, что данные были считаны верно, и нажмите «Подтвердить». Сфотографируйтесь на камеру телефона. Программа проведёт проверку на совпадение загруженной фотографии с изображением в паспорте.

Если всё сделано правильно, система зарегистрирует вас сразу. В отдельных случаях придётся подождать до шести дней.

Второй способ — через личный кабинет налогоплательщика. Он подойдёт тем, кто ранее уже регистрировался на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Для этого способа не нужны паспорт или камера, только идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и пароль от личного кабинета.

Введите номер телефона и подтвердите его через СМС. Укажите регион деятельности. Введите свой ИНН и пароль, с которым вы входите в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Поставьте пароль для входа в приложение или подключите вход по биометрии.

Готово. Этот способ регистрации не требует ожидания. Приложение вас зарегистрирует сразу же после прохождения всех шагов.

Третий способ — регистрация через Госуслуги. Он самый простой. Для регистрации этим способом укажите свой номер телефона и пароль, с которым вы входите в личный кабинет Госуслуг. Вам придёт СМС-код для подтверждения. Когда вы его введёте, приложение вас зарегистрирует и переведёт на главную страницу.

Как сформировать чек

После того как вы зарегистрировались в приложении, вы можете сразу начать им пользоваться. Рассмотрим, как формировать чеки и счета в «Мой налог».

1. Нажмите «Новая продажа» на главной странице.

© Приложение «Мой налог»

2. Если вы оказали услугу физическому лицу, укажите наименование товара/услуги и стоимость. Больше ничего не нужно.

© Приложение «Мой налог»

3. Если вы оказали услуги юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (ИП), то нажмите на соответствующую кнопку. Далее укажите наименование услуги/товара, стоимость услуги/товара. Дополнительно введите ИНН покупателя и название организации или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя. Если организация иностранная, переключите ползунок и укажите только название.

© Приложение «Мой налог»

4. При необходимости поменяйте дату продажи.

5. Нажмите «Выдать чек» или «Выдать счёт».

Сформированный документ можно будет передать покупателю или клиенту. Он автоматически попадёт в Федеральную налоговую службу (ФНС), и в следующем месяце она начислит налог по этой продаже прямо в приложении.

Как аннулировать чек

Если вы сформировали лишний чек или допустили в нём ошибку, его можно аннулировать. Для этого:

Перейдите в раздел «Чеки». Выберите чек, который хотите удалить. Нажмите на три точки между двумя нижними кнопками и выберите «Аннулировать».

© Приложение «Мой налог»

После этого аннулированный чек не будет учитываться налоговой и по нему не начислят налог.

Как уплатить налог

До 12-го числа месяца, следующего за отчётным, ФНС автоматически выставляет вам счёт на уплату налога. Его можно будет увидеть на главной странице в разделе «Налог к оплате».

© Приложение «Мой налог»

Когда счёт будет выставлен, перейдите внутрь раздела и выберите способ оплаты. Далее укажите данные карты, с которой будете оплачивать, и нажмите «Оплатить». Если боитесь забыть, можно подключить автоплатёж. Тогда деньги будут списываться автоматически при выставлении счёта.

Как сняться с учёта

Если вы больше не хотите быть зарегистрированным как самозанятый, то можете в любой момент сняться с учёта налогоплательщика налога на профессиональный доход (НПД). Для этого в приложении «Мой налог» войдите в раздел «Прочее» → «Профиль» → Отказаться от применения специального налогового режима. Далее выберите причину и нажмите «Снять себя с учёта».

© Приложение «Мой налог»

Коротко

Для оформления самозанятости достаточно скачать приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в нём.

Приложение позволяет формировать чеки и счета, а также уплачивать налоги.

Сняться с учёта можно в любой момент прямо в приложении.

Как оформить статус самозанятого через Сбербанк