Кто может получать две пенсии
Обычно каждому гражданину назначается лишь одна пенсия. Однако существуют отдельные группы пенсионеров, имеющие право на одновременное получение двух видов пенсионного обеспечения. Разберём подробнее, кому доступно двойное пенсионное пособие и какие шаги необходимы для оформления обеих выплат.
Граждане с инвалидностью
По закону человек может получать один вид пенсионного обеспечения: или по инвалидности, или по достижении пенсионного возраста (60 лет — для женщин, 65 лет — для мужчин). Обычно назначается та пенсия, сумма которой больше.
Однако из этого правила есть исключения. Обе выплаты могут быть назначены следующим категориям инвалидов:
- потерявшие здоровье из-за военной травмы;
- участники Великой Отечественной войны;
- блокадники, жители осаждённых Севастополя и Сталинграда;
- состоящие на военной службе;
- космонавты.
Военные и космонавты, имеющие основания для назначения страховой пенсии по старости, могут совмещать данный вид выплат с пенсией по инвалидности либо с пенсией за выслугу лет. Получать три выплаты сразу невозможно.
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Потерявшие кормильца
Право на оформление дополнительной пенсионной выплаты имеют члены семей, лишившиеся кормильца. Такое пособие в зависимости от ситуации могут выплачивать одновременно с другими выплатами: по инвалидности, по возрасту, за выслугу лет.
Выплата полагается:
- близким погибшего военного: родителям, детям-инвалидам, вдовам, не вышедшим замуж повторно;
- нетрудоспособным родственникам пострадавших в результате катастрофы в Чернобыле;
- близким погибших космонавтов.
Имеющие выслугу лет
Пенсию за профессиональный стаж получают силовики, пожарные, космонавты, государственные служащие, лётчики. Её выплачивают:
- Силовикам и пожарным, у которых есть 20 лет профильного стажа, либо при увольнении после 45 лет и наличии 25 лет общего стажа, из них не менее 12,5 года — профильного.
- Космонавтам: мужчинам со стажем 25 лет, женщинам — 20 лет. Из них как минимум 10 и 7,5 года соответственно должны быть посвящены лётно-испытательной работе. Либо уволенным из-за проблем со здоровьем при наличии выслуги 20 и 15 лет.
- Лётчикам при выслуге 25 и 20 лет для мужчин и для женщин. А при увольнении по медицинским показаниям — 20 и 15 лет.
- Госслужащим, имеющим стаж в государственных органах от 19,5 года в 2025 году и 20 лет начиная с 2026 года, при соответствии требованиям, указанным в статье 7 закона № 166-ФЗ.
Космонавтам и военным, находящимся на пенсионном обеспечении по стажу или по инвалидности, страховую пенсию по возрасту назначают без фиксированной части. Госслужащим и лётчикам выплачивают часть страховой пенсии, которая определяется по формуле.
Участвующие в негосударственных программах
Дополнительные выплаты могут получать и те, кто участвует в программе негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Они бывают нескольких видов:
- Индивидуальные. Позволяют формировать пенсию самостоятельно. Её величина зависит от суммы взносов и периода создания накоплений. Условия выплаты пособия прописывают в договоре. Пенсия может выплачиваться единовременно, пожизненно или на протяжении определённого срока.
- Корпоративные. Их как часть социального пакета предлагают своим сотрудникам некоторые работодатели. Они оплачивают взносы в НПФ за своих работников.
- Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Пенсионная программа, софинансируемая государством: часть денег вносит участник или работодатель, а часть добавляет государство. Срок участия в ПДС — 15 лет, либо до 55 и 60 лет для женщин и мужчин. Также выплаты могут назначить в случае сложных жизненных обстоятельств.
Программы НПФ работают следующим образом: участник переводит в фонд денежные средства, НПФ аккумулирует их и вкладывает в активы, приносящие доход. Через определённое время, прописанное в договоре, НПФ назначает вкладчику дополнительную пенсию.
Реестр НПФ ведёт Банк России. На конец июля в перечне регулятора находились 38 компаний.
Граждане, имеющие накопительную пенсию
Пенсионные накопления формировались у работников с 2002 по 2013 год. Согласно действовавшему тогда законодательству работодатели направляли на них 6% от страховых взносов. Граждане могли дополнительно пополнять накопительные счета из собственных средств, а также средств материнского капитала.
Женщины имеют право получить эту часть пенсии в возрасте 55 лет, мужчины — 60 лет. Выплата бывает единовременной и ежемесячной.
Сразу все накопления могут забрать граждане, если при расчёте ежемесячной выплаты она получается меньше 10% от пенсионного прожиточного минимума. То есть меньше 1525 рублей в 2025 году (15 250 * 10%).
При подсчёте используют срок получения ежемесячных выплат, равный 270 месяцев. Чтобы получить в 2025 году все деньги единовременно, ваши накопления не должны превышать 411 750 рублей (1 525 * 270). В противном случае назначат ежемесячные выплаты.
Особенности оформления второй пенсии
Правила оформления дополнительного пособия зависят от его разновидности. В общем случае за назначением пенсионного обеспечения обращаются в Социальный фонд (СФР), многофункциональный центр (МФЦ) или подают бумаги через портал «Госуслуги».
Перечень документов, необходимый для этого, приведён в приказе Минтруда. Он различается в зависимости от ситуации.
За накопительной пенсией нужно обращаться в СФР или НПФ. Это зависит от того, где находятся ваши деньги. При участии в негосударственных программах заявление подают в НПФ.
Коротко
По общим нормам россияне могут претендовать только на одну пенсию. Но для некоторых категорий граждан сделаны исключения.
На дополнительное пенсионное обеспечение имеют право некоторые граждане с инвалидностью, потерявшие кормильца, имеющие выслугу лет в силовых структурах, на госслужбе, в космонавтике.
Вторую пенсию также получают участники негосударственных программ и те, кто успел сформировать накопительную пенсионную часть.
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