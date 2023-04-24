Как видеосервисы компенсируют россиянам уход зарубежного контента

Уже второй год подряд российские онлайн-кинотеатры сталкиваются с зарубежными санкциями. В 2022 году их лишили западных новинок, а в 2023 году из их библиотек исчезли некоторые старые фильмы и анимация. Например, "Звездные войны", "Пираты Карибского моря", "Холодное сердце", "Тайна Коко", "Душа", экранизации комиксов Marvel. Это могло бы обернуться большими потерями аудитории, но российские видеосервисы изначально делали ставку на оригинальный отечественный контент. И она сработала. На фоне ухода зарубежных платформ и производителей контента рынок онлайн-кинотетров только растет, как и продолжительность просмотров в них.

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Оригинальный ответ на санкции

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Генеральный продюсер Kion Игорь Мишин считает, что уход зарубежных компаний — это окно возможностей, а не проблема.

"Все переживания по поводу ухода мейджоров (компания, занимающая лидирующее положение на рынке — прим. ТАСС) преувеличены. Это окно возможностей для российских мейджоров и независимых студий делать конкурентоспособное кино, которое будут смотреть люди. Для онлайн-кинотеатров это вообще не проблема по нескольким причинам. Первая: в принципе, как библиотеки онлайн-кинотеатры перестают работать. Это то, на чем был построен успех ветеранов движения — "Иви", Megogo (сервис покинул Россию — прим. ТАСС). Сегодня мы приобретаем все доступное по лицензиям, плюс контент оригинального производства, плюс у всех так или иначе коллаборации с эфирными каналами. Поэтому ничего не падает, доходы у всех растут", — отметил он.

Kion в 2022 году показал рекордный для рынка рост по времени видеосмотрения — в четыре раза, свидетельствуют данные исследовательской компании "ТМТ Консалтинг". "Согласно данным официального финансового раскрытия результатов группы МТС, количество наших пользователей достигло значения 6,6 млн абонентов по итогам 2022 года", — добавил генеральный директор компании "МТС Медиа" (развивает видеосервис Kion — прим. ТАСС) Алексей Иванов. Для сравнения, в первом квартале 2021 года количество пользователей видеосервиса составляло 3,9 млн абонентов, свидетельствуют данные Kion.

Видеосервис Premier в минувшем году смог увеличить количество подписчиков на 45%, рассказал ТАСС заместитель генерального директора платформы Макар Кожухов.

"Premier в первую очередь ориентируется на качественный российский контент. Помимо создания оригинальных проектов, мы активно сотрудничаем с другими игроками российского рынка и развиваем копродукцию. Также мы сотрудничаем со многими российскими киностудиями и размещаем на Premier эксклюзивно новинки кинопроката. Объем смотрения не только сохранился, но и вырос. Количество платящих подписчиков Premier выросло до 3,6 млн человек", — отметил он.

По словам Кожухова, зарубежный контент занимал только порядка 30% всей библиотеки Premier, поэтому платформа не ощутила негативных последствий от ухода мейджоров.

"Ранее мы сотрудничали только с независимыми студиями, отношения с ними сохранились и теперь", — добавил Кожухов.

Позитивную динамику отмечают и в онлайн-кинотеатре Wink (принадлежит ПАО "Ростелеком").

"По нашим оценкам, тот контент, который изъяли западные правообладатели, занимал в просмотрах нашего видеосервиса в совокупности около 10%. При этом прирост продолжительности просмотров VoD (видео по запросу — прим. ТАСС) в Wink за 2022 год составил 67%, то есть мы c лихвой перекрыли ушедший контент. Мы успешно расширили производство собственного контента, выпустив за год десять оригинальных проектов, планируем удвоить показатель в текущем году", — сообщил директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

Как уточнили ТАСС в "ТМТ Консалтинг", в 2022 году время смотрения в онлайн-кинотеатре Wink составило 500 млн часов против 300 млн часов в 2021 году.

Сериалы собственного производства также обеспечили кратное увеличение продолжительности просмотров в видеосервисе Start. Согласно данным "ТМТ Консалтинг", если в 2021 году время смотрения на платформе составляло 60 млн часов, то в 2022 году этот показатель достиг 95 млн часов. Росту смотрения, в частности, способствовал выход оригинальных проектов в течение 2022 года и начале 2023-го — "Вампиры средней полосы", "Бывшие. Happy end", "Два холма", "Против всех" и других, сообщили в пресс-службе сервиса.

Okko также запустил цикл производства большого количества оригинальных проектов, общий объем часов просмотров в 2022 году показал прирост на 39%.

"Главный фактор роста времени смотрения в Okko — это наш оригинальный контент, в прошлом году мы показали на 35% оригинальных шоу больше, чем в 2021 году. Семь из десяти самых популярных сериалов в сервисе за 2022 год — оригинальные проекты Okko, в том числе "Чикатило", "Предпоследняя инстанция", "Оффлайн", "Манюня", "1703", "Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного" и "Кунгур", — говорит заместитель генерального директора, директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская.

Не жалуется на отсутствие аудитории и онлайн-кинотеатр "Иви", где самыми популярными фильмами за последнее время стали "Либерея: Охотники за сокровищами", "Артек. Большое путешествие", "Елки-8", а также сериалы "Постучись в мою дверь", "И снова здравствуйте!", "Сваты-7", "Черная любовь", "Химера" и другие. Как сообщили в "ТМТ Консалтинг", у этой платформы время смотрения выросло с 1,659 млрд часов в 2021 году до 2,165 млрд в 2022 году.

"Пока рано говорить о точных значениях и результатах, но мы сейчас наблюдаем однозначный прирост пользователей, в том числе благодаря расширению сделок с федеральными каналами и турецкими партнерами, а также проектам собственного производства", — рассказал директор по контенту "Иви" Иван Гринин.

Активнее других с зарубежными новинками в 2022 году продолжал работать онлайн-кинотеатр "Амедиатека". По данным видеосервиса, число его подписчиков в 2022 году выросло на 47% по сравнению с 2021 годом, количество просмотров по времени на одного подписчика увеличилось на 23% за тот же период.

"Анализируя результаты 2022 года, мы можем отметить, что тренд на снижение интереса к сериальному контенту, о котором упоминают некоторые аналитики, не коснулся "Амедиатеки". Наоборот, мы наблюдали беспрецедентный интерес к нашим новинкам. Такие премьеры, как "Гарри Поттер: возвращение в Хогвартс" или "Дом дракона", ожидаемо привлекли большое число зрителей и побили рекорды популярности. "Позолоченный век", "Лестница", продолжение "Эйфории" и "Белого лотоса", финал "Темных начал" тоже не остались незамеченными и обеспечили стабильный рост смотрения в течение всего года", — рассказала генеральный директор онлайн-кинотеатра Татьяна Калита.

В "Кинопоиске" не смогли ответить на запрос ТАСС к моменту публикации материала, однако, согласно данным "ТМТ Консалтинг", в 2022 году время смотрения на платформе достигло 2 млрд часов, в то время как в 2021 году этот показатель составлял всего 870 млн часов.

В целом выручка всех онлайн-кинотеатров в 2022 году выросла на 5% и достигла 63,3 млрд рублей, показало исследование компании TelecomDaily. Доля "Кинопоиска" в этой сумме самая большая — 24,1% (против 14,6% годом ранее), второе место занимает "Иви" с 20,5%. Несмотря на то что в сравнении с показателем 2021 года — 19,7% — доля по выручке у "Иви" выросла, лидирующую позицию сервису удержать не удалось.

Wink по доле в общей выручке переместился на третье место, взяв 11,4% (против 8,4% по итогам 2021 года). Okko, в свою очередь, оказался на четвертом месте, при этом онлайн-кинотеатр увеличил свою долю — 10,8% за 2022 год против 10,4% за 2021 год. Пятое место делят Start (6,8% против 5% в 2021 году) и Kion (6,8% против менее чем 1%). На Premier и "Амедиатеку" приходится 3,4% и 3% в общей выручке соответственно.

Актрисы, убийцы, короли и шуты

В 2023 году онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" уже представил несколько премьер: приквел об отечественном супергерое "Гром: Трудное детство", сериал "Король и Шут" об одноименной панк-рок-группе, а также современную интерпретацию истории о сыщике из романов Бориса Акунина сериал "Фандорин. Азазель".

Первая большая премьера в этом году у Wink — криминальный триллер "Фишер" об одинцовском маньяке — уже стала лучшим стартом среди всех оригинальных проектов этой платформы. Wink совместно с "Кинопоиском" также выпустил детективный триллер Оксаны Карас "Мерзлая земля" со Светланой Ходченковой в главной роли. Вышли в свет и "Актрисы" — новый сериал Федора Бондарчука о жизни артистов по сценарию Паулины Андреевой.

Kion также уже успел выпустить несколько новинок за последние месяцы: биографическую драму "Раневская" о народной артистке СССР Фаине Раневской, а также продолжение сериала "Почка" с Любовью Аксеновой. Кроме того, сейчас Константин Богомолов снимает вместе с Kion и киностудией "Мармот фильм" ироничную драму, в центре сюжета которой непростые отношения четырех женщин и одного мужчины. Главную роль в ней играет сам Богомолов. "Среди самых ожидаемых аудиторией проектов мы также выделяем сериал "Третий в постели" с Александром Робаком и Анной Михалковой в главных ролях и народную комедию "Бэби-тур", — отметил Алексей Иванов.

Открыл сезон и Start — платформа показала премьеру сериала "Жить жизнь" с Любовью Аксеновой, Дарьей Мороз, Даниилом Воробьевым и Романом Васильевым. Зрителей также в ближайшее время ждет продолжение проекта в редком жанре комедийной антиутопии "Два холма", проект о советских "битлах" — группе "Песняры", новый детектив от создателей "Игры на выживание" — "Кошка".

У Premier запланирован выход сериала с рабочим названием "Гнать" с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и Федором Федотовым в главных ролях.

"Вполне возможно, что в 2023 году темпы роста будут гораздо лучше. И онлайн-кинотеатры, и зрители научились жить в новой реальности. А возрастающее предложение оригинального контента подогревает интерес к отечественным платформам. Сейчас мы показываем нашим зрителям драму "Сансара" с Павлом Деревянко и Кристиной Асмус, а впереди сериал Максима Свешникова "Плейлист волонтера" с Иваном Янковским в главной роли. Мы с позитивом смотрим в будущее", — рассказала директор по контенту Okko Эльвира Дмитриевская.

"Иви" пока что держит свои намерения в секрете. "Мы не можем пока публиковать полную картину наших планов, но фокус однозначно сохранится как на собственном производстве, так и на расширении сделок с российскими и зарубежными партнерами", — сказал директор по контенту Иван Гринин.

Курс на восток и не только

В ближайшее время "Иви" планирует усилить фокус на те сегменты, которые уже стали популярными у российского зрителя. В частности, речь идет о турецких сериалах. "Мы уже собрали одни из крупнейших каталогов турецких сериалов и фильмов. Недавно мы заключили сделку с "МЭДД Энтертэйнмент" — дистрибьютором популярного во всем мире сериала "Постучись в мою дверь". Это сотрудничество позволит нам выпускать их сериалы в режиме catch-up, то есть вскоре после выхода на турецким телевидении. Первым таким сериалом стала "Семья", которая уже доступна у нас эксклюзивно", — рассказал Гринин. Кроме того, платформа намерена расширять и укреплять сотрудничество с Кореей, а также с российскими телеканалами — например, НТВ.

Okko тоже будет развивать отношения с Турцией.

"Мы продолжаем активно лицензировать самое большое и востребованное российское кино. Кроме того, мы развиваем турецкое направление, покупаем корейские фильмы и сериалы, смотрим в сторону Индии, Японии и других стран с богатой киноисторией. При этом и все доступные западные фильмы мы продолжаем лицензировать, если видим в них потенциал", — подчеркивает Эльвира Дмитриевская.

Кроме того, сегодня популярны проекты из Южной Кореи, Казахстана, Сербии, Израиля и избранные правообладатели из других стран, включая европейские и латиноамериканские, отмечают в Start.

"Мы также активно замещаем и предлагаем другой иностранный контент — от европейских и независимых американских студий, а также турецкие, корейские и индийские фильмы и сериалы, латиноамериканскую продукцию, проекты из Китая (число их поклонников расширяется) и стран ближнего зарубежья. Без контента наши зрители точно не останутся", — добавляет директор Wink Антон Володькин.

Premier, в свою очередь, налаживает сотрудничество с производителями контента из стран Ближнего Востока и Азии.

"На данный момент мы видим, что наибольшим спросом среди такого контента пользуются сериалы из Турции и Южной Кореи. Мы активно сотрудничаем с ними и стараемся расширять свою библиотеку за счет контента этих стран. Также мы экспериментируем с контентом, который производит Китай", — рассказал Макар Кожухов.

Смотрит в сторону Восточной Азии, а также Индии и Турции, и Kion.

"В апреле у нас состоится премьера более 15 популярных во всем мире азиатских сериалов. Мы видим активный интерес наших пользователей к различному контенту и продолжаем пополнять библиотеку", — заключил Иванов.

Необычный курс выбрала "Амедиатека" — там развивают скандинавское направление.

"Такие атмосферные скандинавские сериалы, как "Северная мафия", "Край", "Свет жизни", заслуженно попадают в топ смотрения среди подписчиков "Амедиатеки". Отмечу и нашу небольшую коллекцию израильских сериалов, которые благодаря драматичным, качественно прописанным историям привлекают внимание и критиков, и зрителей", — рассказала Татьяна Калита.

В ближайшее время онлайн-кинотеатр также планирует представить премьеру канадского фантастического сериала "План Б" с Патриком Джеем Адамсом и австралийский проект "Клуб плохих матерей". "В общем, мы работаем со всеми континентами, выбирая достойные проекты", — заключила гендиректор платформы.