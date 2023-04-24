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6 часов назад

Московский производитель начал выпускать системы вентиляции малого диаметра

ТАССиещё 2

Московская "Фабрика Вентиляции ГалВент" начала выпускать импортозамещающие системы вентиляции диаметром 80 мм, ранее поставками подобной продукции занимались зарубежные производители. Об этом журналистам в понедельник сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Овчинский: В Москве начали выпускать импортозамещающие системы вентиляции
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня одним из факторов продолжающегося роста обрабатывающей промышленности города стало стремление заводов и фабрик создавать альтернативу импортным товарам. Например, столичный производитель приступил к выпуску систем вентиляции малого диаметра. Чаще всего покупателям доступны изделия диаметром от 100 мм, в то время как московский завод освоил производство труб, отводов и прочих деталей диаметром 80 мм. До этого поставками подобной продукции занималась европейская компания, покинувшая российский рынок", - сказал Овчинский.

В пресс-службе департамента уточнили, что использование систем вентиляции малого диаметра позволяет сэкономить до двух сантиметров подпотолочного пространства при их установке за натяжным и подвесным потолком и встраивать их в стены домов, строящихся по блочной технологии. Они могут применяться не только в многоэтажных, но и в малоэтажных, а также частных домах.

"Завод поставил перед собой амбициозную цель - полностью заменить импортную вентиляционную продукцию диаметром 80 мм с помощью собственного производства. В начале этого года конструкторский отдел компании в кратчайшие сроки разработал и испытал новую технологию", - отметил генеральный директор компании Кирилл Прахов.

Ранее город выделил предприятию в аренду без торгов участок на юго-востоке столицы для строительства завода по выпуску вентиляционного оборудования в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Импортозамещение,Владислав Овчинский,
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