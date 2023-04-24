Овчинский: В Москве начали выпускать импортозамещающие системы вентиляции

"Сегодня одним из факторов продолжающегося роста обрабатывающей промышленности города стало стремление заводов и фабрик создавать альтернативу импортным товарам. Например, столичный производитель приступил к выпуску систем вентиляции малого диаметра. Чаще всего покупателям доступны изделия диаметром от 100 мм, в то время как московский завод освоил производство труб, отводов и прочих деталей диаметром 80 мм. До этого поставками подобной продукции занималась европейская компания, покинувшая российский рынок", - сказал Овчинский.

В пресс-службе департамента уточнили, что использование систем вентиляции малого диаметра позволяет сэкономить до двух сантиметров подпотолочного пространства при их установке за натяжным и подвесным потолком и встраивать их в стены домов, строящихся по блочной технологии. Они могут применяться не только в многоэтажных, но и в малоэтажных, а также частных домах.