Цифровые инструменты финансирования: факторинг для промышленных предприятий

Цифровые финансовые инструменты в промышленной сфере развиваются всё активнее на фоне растущих темпов импортозамещения. К примеру, производства в последние годы начали использовать факторинг — это инструмент, в рамках которого оплата поставки третьей стороной происходит быстрее, чем указано в договоре. Инструмент позволяет минимизировать риски простоя и обеспечить стабильное финансовое состояние компании.

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Цифровая поддержка банков

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Индустрия факторинга демонстрирует рост и остается устойчивой даже в период экономической турбулентности. Динамика сохраняется на протяжении нескольких лет: по данным Ассоциации факторинговых компаний, портфель факторинга в России за пять лет вырос в три раза и составил 1 434 млрд рублей.

Использование цифрового инструмента для поставщиков выглядит так: производитель отгружает товар покупателю с условием отсрочки, далее с помощью факторинга он получает оплату за продукцию раньше срока. Третья сторона — например, банк или компания-фактор — вносит за покупателя оплату, а после окончательного расчета получает процент или другую выгоду за свои услуги.

Операции с использованием факторинга в 2022 году принесли потребителям услуги 5,8 триллиона рублей.

Внедрение в российскую промышленность

По статистике за 2022 год, услугами факторов воспользовались более 12 тысяч российских компаний из сфер производства, оптовой торговли, добычи полезных ископаемых, строительства, сельского хозяйства и из других отраслей.

Российские предприятия используют финансовый инструмент для решения своих бизнес-задач. Например, чтобы сократить сроки получения денежных средств от продажи товаров или услуг, не допустить кассового разрыва, вовремя закупить сырье или увеличить товарооборот с контрагентами.

Инструмент роста

В общем объеме факторинговых сделок на химию и нефтехимию приходится доля в 19 процентов. Крупнейшие компании отрасли, такие как ПАО «Сибур», нацелены на развитие продаж, спрос на продукт факторинга также идет со стороны клиентов. Факторинг уже используют «Татнефть», «Газпром нефть», «Транснефть», «Роснефть» и другие.

В нефтехимии факторинг помогает оптимизировать дебиторские задолженности — это позволяет компаниям гораздо эффективнее управлять финансовыми потоками и повышать свою ликвидность. Особенно актуален инструмент для крупных производств, которые оперируют сделками со значительными объемами и сроками. Быстрая оплата по поставкам с помощью третьей стороны позволяет наращивать объемы продаж — а значит ускорять рост и развитие.

Популярность инструмента привела к созданию специальных сервисов и платформ, где компании могут получить поддержку банка по упрощенным схемам. Нефтехимические и нефтегазовые компании в том числе используют платформу Chemexsol, где игроки рынка ищут надежных поставщиков и заключают сделки. Каждый месяц общая сумма сделок на платформе, включая факторинговые, превышает 200 миллионов рублей.

Смена рыночного ландшафта

Хотя в РФ факторинг показывает положительную динамику (количество компаний-клиентов выросло на девять процентов к прошлому году), общий портфель просел на 5,9 процента к январю 2022. Тем не менее эксперты считают, что в ближайшие годы рост количества факторинговых операций продолжится.

По мнению председателя правления АФК Михаила Окунева, эволюция финансовых продуктов не остановится, а факторинг будет использовать любые возможности, чтобы обеспечивать потребности клиентов. Он считает, что факторинг начнет работать со структурированием продуктов, используя Цифровые финансовые активы (ЦФА).

Перспективы в 2023 году

По прогнозам экспертов, с 2023 года на рынке факторинга начнут развиваться новые инструменты, включая торговлю с дружественными странами в нацвалютах и комплексные программы финансирования поставщиков. Также эксперты предсказали восстановление темпов роста рынка, а в дальнейшем - их ускорение на десять процентов.

Эксперты отмечают важность государственной поддержки для рынка факторинга. В 2023 году перспективы рынка будут зависеть от расширения или сужения воронки мер господдержки через финансовые инструменты.