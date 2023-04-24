Эксперты обсудят перспективы адаптации молодых специалистов к условиям импортозамещения

26 апреля состоится заседание Комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров на тему: «ИТ-кадры в условиях дефицита. Адаптация молодых специалистов к условиям импортозамещения».

В дискуссии примут участие: Рената Абдулина, председатель Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования; Сергей Белоусов, проректор по цифровой трансформации, Национальный исследовательский университет «МЭИ»; Ксения Васильева, сопредседатель Комитета по человеческим ресурсам, Ассоциация менеджеров; вице-президент по персоналу, Inventive Retail Group; Павел Гамов, директор по развитию, Б1; Федор Кирдяшов, директор департамента образования, ГК «Астра»; Ирина Кулешова, директор по развитию бизнеса, Сетевая Академия Ланит; Наталья Лиходеевская, HRD, Softline.