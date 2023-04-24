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На «Иннопроме» рассказали об уникальной электрической машине: аналогов нет

На международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» рассказали о завершении испытаний электрического погрузчика, аналогов которого в России нет. Опытный образец через неделю будет представлен в Москве. Об этом «ФедералПресс» сообщил председатель совета директоров курганского предприятия Юрий Авдалов.

На «Иннопроме» рассказали об уникальной электрической машине
© Федерал Пресс

Электрический погрузчик разработан «Кургандормаш» совместно с машиностроительным конструкторским бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова. Аналогов машине нет практически ни в одной стране мира. Электропогрузчик разрабатывался по заказу правительства Москвы и адаптирован под инфраструктуру столицы.

«Предприятие продолжает реализацию новых проектов в рамках импортозамещения. Завершаются последние испытания электропогрузчика, разработанного для администрации города Москвы. Машина работает на электроприводе. Это первая подобная разработка в России», – отметил Юрий Авдалов.

Председатель Совета директоров курганского предприятия отметил, что машина завершает свои последние испытания на площадке предприятия-производителя. Электропогрузчик проходит необходимую сертифиацию перед отправкой в Москву.

«На следующей неделе будем передавать на испытания на улицах столицы», – поделился планами Юрий Авдалов. Погрузчик имеет стопроцентное импортозамещение. Он работает на новых топливных элементах – электрических батареях.

Юрий Авдалов подчеркнул, что сейчас наступил благоприятный момент для замещения всей ниши дорожной техники российскими образцами. Так, после завершения испытаний на улицах столицы курганский электропогрузчик выйдет в серийное производство. Ранее сообщалось, что «Иннопром. Центральная Азия» обещает побить рекорды посещаемости.

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