Тольяттинская компания производит пластиковые топливные баки из отечественных материалов

Импортозамещение становится важным трендом развития Самарского региона. Так, предприятие по производству пластиковых топливных баков практически полностью завершило замещение европейских материалов. Теперь компания сотрудничает с локальными поставщиками и партнерами из дружественных стран.

Фото: СОВА СОВА

Предприятие в Тольятти - один из лидеров по производству пластиковых топливных систем в России. Главная задача компании - бесперебойно обеспечивать своей продукцией АВТОВАЗ и запускать совместно новые модели в условиях жесткого санкционного давления.

Несмотря на кризис, удалось успешно перезапустить производственную площадку Тольятти после трехмесячного простоя в 2022 году. Большая работа проделана и по сохранению коллектива, как в Тольятти, так и во Владимирской области удалось не закрыть производственную площадку, ожидая перезапуска производства "Лада Ларгус" в 2023 году.

Компания активно развивает локальные технологические, конструкторские и управленческие компетенции, что позволяет обеспечить независимость от инженерной поддержки из-за границы. Сейчас полным ходом идет работа по локализации всех импортных компонентов топливной системы. В том числе планируется производство силами предприятия, что даст дополнительные рабочие места.