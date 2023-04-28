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Нижегородский производитель автофургонов и спецтехники стал участником нацпроекта «Производительность труда»

Завод «Автомаш» из Нижнего Новгорода стал 215 м участником национального проекта «Производительность труда». Предприятие занимается производством и переоборудованием грузовых автомобилей. Внедрять бережливые технологии в компании будут эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

Нижегородский производитель автофургонов и спецтехники стал участником нацпроекта «Производительность труда»
© Нижегородская правда

«Сегодня уже более 30 компаний из сферы автомобилестроения внедряют инструменты нацпроекта «Производительность труда». Несколько компаний отрасли прошли полный цикл внедрения бережливых технологий и показали отличные результаты. К примеру, разработчик и производитель спецавтомобилей и спецтехники ООО «Форвард» увеличил выработку на 20 процентов, а компания, изготавливающая фургоны специального назначения, — ООО «НАЗ» — на 33 процента. Не сомневаюсь, что «Автомаш» также покажет серьезный рост показателей», – рассказал Максим Черкасов.

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Министр добавил, что эксперты РЦК уже приступили к работе на заводе. Сейчас они проводят аудит предприятия, что поможет выявить «узкие места» на производстве и предложить решения по их устранению. Подробные консультации по участию в нацпроекте «Производительность труда» можно получить в центре «Мой бизнес» и по телефону горячей линии: 8(800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Национальный проект «Производительность труда» призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, основная задача которых – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект «Производительность труда» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

В Нижегородской области реализация нацпроекта «Производительность труда» началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.

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