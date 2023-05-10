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Мэр Москвы Собянин рассказал о вкладе столичных предприятий в импортозамещение

Московская промышленность с начала года увеличила объем производства почти на 6%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, назвав развитие научных исследований и разработок одним из важных направлений для импортозамещения.

Собянин рассказал о вкладе предприятий Москвы в импортозамещение
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Собянин уточнил, что столичная промышленность развивается благодаря антикризисным инструментам городских властей. В Москве работают более 3,5 тыс. промышленных площадок, на которых заняты свыше 720 тыс. человек. Предприятия выпускают медикаменты и медицинские изделия, стройматериалы, оптические кабели, лифты и многое другое, пишет «Вечерняя Москва».

Столичный мэр назвал развитие научных исследований и разработок одним из важных направлений для импортозамещения. Так, московские компании получают субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования. Кроме того, столичные власти дают гранты на оформление патентов и тестирование инновационной продукции.

Ранее сообщалось, что московский инструментальный завод сосредоточился на импортозамещении и с начала года увеличил объем выпускаемой продукции на более чем 28%.

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