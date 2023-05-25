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«Росатом» запустил программу массового импортозамещения офисного ПО

За последние три года госкорпорация «Росатом» приобрела 100 тыс. лицензий на пакет офисных программ «Мойофис», который является ближайшим российским аналогом Microsoft Office. Об этом сообщает издание «Ведомости».

«Росатом» запустил программу массового импортозамещения офисного ПО
© ТАСС

Отмечается, что в 2020-2021 годах «Росатом» приобрел 35 тыс. копий, еще 65 тыс. лицензий госкорпорация докупила в 2022 году. Из 100 тыс. копий 66 тыс. представляют базовый пакет «Мойофис», а остальные 34 тыс. – расширенный.

Утверждается, что речь идет об одной из самых крупных закупок российского офисного ПО за последнее время. При этом сумма сделки между «Росатомом» и разработчиком программ компанией «Мойофис» не раскрывается.

Исходя из розничных цен на продукцию «Мойофис», закупка могла обойтись «Росатому» в 1,8 млрд руб. При этом эксперты, опрошенные «Ведомостями», обращают внимание на то, что обычно продавцы в столь крупных сделках идут навстречу клиентам и делают скидки.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что проблемы с иностранным софтом угрожают информационной безопасности российской критической инфраструктуры.

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