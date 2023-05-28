В Белоруссии заявили о выполнении трети плана по импортозамещению

Белоруссия в первом квартале выполнила почти треть задания по импортозамещению на текущий год. Об этом в показанном в субботу интервью телеканалу "Беларусь-1" заявил министр экономики республики Александр Червяков.

"По итогам первого квартала мы видим, что уже выполнили от плана порядка 27%, практически треть задания на этот год по первому кварталу уже имеем", - сказал министр.

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Он напомнил, что в 2022 году объем производства импортозамещающей продукции составил $26 млрд, в текущем году поставлена задача увеличить его на 10%, то есть произвести дополнительно продукции на $2,6 млрд. При этом предполагается, что не менее 54% импортозамещающей продукции будет реализовано на внешнем рынке. "В этом направлении [импортозамещения] четко определены планы по импортозамещению у каждого ведомства, у каждого предприятия", - подчеркнул Червяков.

Белорусский министр отметил, что "импортозамещение имеет интеграционный характер, интеграционный оттенок". Он напомнил, что в рамках реализации предоставленного Москвой Минску в 2022 году кредита на 105 млрд рублей уже определены 16 проектов в области импортозамещения. "Я назову несколько предприятий. Это "Белаз", это Минский завод шестерен, Минский подшипниковый завод, это целый пул предприятий компании "Амкодор", гомельские предприятия - "Гомсельмаш" и так далее", - сказал Червяков.

"Эти проекты являются импортозамещающими не только для нашей страны, но и для Союзного государства [Белоруссии и России], и, я думаю, что и для других стран нашего Евразийского союза", - заявил министр, добавив, что "первые результаты" по импортозамещающим проектам должны появиться "через полтора-два года".