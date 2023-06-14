Производители косметики РФ выступили за создание «российской полки»

Отечественные производители косметики и парфюмерии поддержали инициативу о создании в магазинах «российской полки». Об этом в рамках ПМЭФ сообщил исполнительный директор Нацсовета по парфюмерии, косметике и бытовой химии Андрей Самойлов, передает «РИА Новости».

По его словам, в совете данную инициативу «оценивают положительно», поскольку неоднократно слышат от отечественных производителей, что им «тяжело попасть на полку».

«Зайдя в магазин, особенно в сегменте масс-маркета, мы видим, что российский товар, даже если представлен на полке, то зажат между товарами транснациональных компаний», — добавил Самойлов.