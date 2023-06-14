На ПМЭФ предложили уходить от термина «импортозамещение»
Вопросы технологического суверенитета как в информационных технологиях (ИТ), так и в других отраслях несут важнейший воспитательный эффект, потому что мы должны испытывать гордость за то, что мы делаем, заявил директор по информационным технологиям Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Евгений Абакумов на ПМЭФ.
Он отметил, что это относится ко всем сферам деятельности.
«Отрасль не важна: образование, разработка отечественных решений, энергетика, транспорт, телеком, жилищное строительство, банки. Мы все вместе сейчас меняем этот мир, и важно, чтобы ребята это понимали и разделяли», – приводятся его слова на сайте ПМЭФ.
Кроме того, первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев заявил, что нужно отходить от термина «импортозамещение».
«(Например) Королев (Сергей Королев, ученый и конструктор в области ракетостроения и космонавтики, главный конструктор первых ракет-носителей и пилотируемых космических кораблей) ничего не замещал, он придумывал новое, как и все гении, которые обеспечивали нам технологический прорыв. Они не замещали, они сами были двигателями, генераторами идей», – заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.