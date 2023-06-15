ПСБ поддержит развитие импортозамещения в Удмуртии

"Удмуртия продолжает оставаться одним из лидеров в округе по уровню промышленного производства, в том числе за счет предприятий оборонно-промышленного комплекса, но при этом, что важно, доля гражданской продукции в ОПК республики не снижается. И у наших предприятий есть планы по дальнейшему наращиванию этого показателя, в первую очередь, за счет выпуска импортозамещающей продукции. Поэтому развитие совместных договоренностей с ПСБ даст нам возможность укрепить это направление работы, сделать более доступными меры поддержки и финансовые инструменты для предпринимателей республики", - сказал Бречалов.